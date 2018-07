Ronaldo und Messi: Ein letzter Rekord auf der großen Bühne

Kassel. Es war die Szene des Spiels. WM-Achtelfinale, Uruguay gegen Portugal, 71. Minute. Weil sich Edinson Cavani verletzt hatte, kam ihm Cristiano Ronaldo zur Hilfe. Ein Bild mit Symbolcharakter.

Der 33-Jährige stützte den Doppeltorschützen der Südamerikaner und begleitete ihn vom Feld. Wenig später verließ der portugiesische Superstar nach der 1:2-Niederlage selbst den Rasen – und vielleicht auch die große Bühne der Nationalmannschaft.

Ein paar Stunden zuvor war bereits sein ewiger Rivale Lionel Messi mit Argentinien ausgeschieden – spektakulär, nach einem 3:4 gegen Frankreich. Es könnte ein historischer Tag gewesen sein, mit den letzten Auftritten zweier herausragender Fußballer bei einer Weltmeisterschaft. Denn ob Ronaldo beim nächsten Turnier in Katar mit dann 37 Jahren noch einmal für Portugal auflaufen wird, scheint höchst fraglich.

Gegen Uruguay war Ronaldo zu blass geblieben, konnte nicht an die starken Leistungen der Vorrunde anknüpfen. In den Gruppenspielen traf er viermal – so viel wie bei keiner seiner sieben Teilnahmen an großen Turnieren zuvor. Doch es gibt auch eine Statistik, die ihn ärgern wird. Denn in sechs K.o.-Spielen einer WM gelang ihm kein einziger Treffer. Trotz Champions-League-Erfolgen, Meisterschaften, Pokalsiegen und natürlich dem EM-Triumph vor zwei Jahren wird dem nach Ehrgeiz und Vervollkommnung strebenden Ronaldo der größte Titel im Fußball fehlen.

„Ich bin mir sicher, dass die Selecao auch in Zukunft zu den Besten der Welt gehören wird, mit großartigen Spielern und einer fantastischen, jungen Mannschaft“, wird der Weltfußballer zitiert. Das hört sich dann schon ziemlich nach Abschied an. Und nach einem großen Problem für Portugal – denn die Zeit nach Cristiano Ronaldo wird nicht einfach. Mit ihm haben die Iberer 31 Pflichtspiele in Folge nicht verloren – seit 2014, als es gegen Albanien ein 0:1 gab. Doch auch diese Serie endete nun.

Lionel Messi gelang übrigens auch kein einziger Treffer in der K.o.-Phase einer WM. Einmal Achtelfinale, zweimal Viertelfinale und einmal Finale, dazu immerhin der Olympiasieg 2008 – mehr war nicht. Gegen Frankreich durfte der 31-Jährige zumindest kurz vor und kurz nach der Pause vom Weiterkommen träumen. Ein Traumtor von Angel di Maria, ein abgefälschter Ball von Gabriel Mercado – das 0:1 von Antoine Griezmann war gedreht.

+ Am Ende wirkte er kraftlos und ausgebrannt: Argentiniens Lionel Messi. © Benjamin Cremel/afp

Was dann aber passierte, bedeutete die Ablösung der Generation Messi. Innerhalb von elf Minuten machten die Franzosen alle Hoffnungen der Albiceleste zunichte. Dem Stuttgarter Benjamin Pavard gelang ein noch traumhafteres Traumtor, und der erst 19-jährige Kylian Mbappe zeigte mit einem unglaublichen Antritt und zwei Toren, wem die Zukunft gehört. Lionel Messi jedenfalls muss sich darüber erst noch klar werden. Mit Wortführer und Ex-Kapitän Javier Mascherano sowie Lucas Biglia traten bereits die ersten Mitspieler aus der Nationalmannschaft zurück.

„Die Besten sind raus, es ist das Ende einer Generation“, schrieb dann auch die argentinische Zeitung Ole und meinte damit Messi und Ronaldo, die in ihren Mannschaften „nur wenig Unterstützung“ gefunden hätten. Auch die Jagd nach Rekorden könnte bald ein Ende haben. Zumindest Ronaldo hat sich am Ende noch einen geschnappt – und ist mit Bastian Schweinsteiger gleichgezogen. Beide haben jetzt insgesamt 38 Spiele bei EM- und WM-Endrunden bestritten.

