Wechsel in die Wüste – Mané einig mit Saudi-Klub?

Von: Luca Hartmann

Sadio Mané könnte den FC Bayern nach nur einer Saison schon wieder verlassen. Der Senegalese steht offenbar vor einem Wechsel in die saudische Wüste.

München - Nachdem Sadio Mané im letzten Sommer als Königstransfer zum FC Bayern gekommen war, soll er die Münchner nach einer enttäuschenden Saison schon wieder verlassen. Am Senegalesen sollen mindestens zwei Vereine aus Saudi-Arabien interessiert sein und Mané ein astronomisches Gehalt bieten. Demnach hat Mané selbst einem Wechsel schon zugestimmt.

Sadio Mané Geburtsdatum: 10. April 1992 (31 Jahre) Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2025) Position: Linksaußen Marktwert: 25 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Mané vor Abschied beim FC Bayern

Dass die Bayern Mané nach nur einer Saison gerne wieder abgeben würden, ist ein offenes Geheimnis. Mané blieb in München hinter den hochgesteckten Erwartungen zurück, erzielte in 38 Pflichtspielen für den FC Bayern lediglich zwölf Tore und bereitete sechs weitere vor. Demnach teilten die Bayern-Bosse dem 31-Jährigen längst mit, nicht mehr mit ihm zu planen.

Der Senegalese selbst betonte zuletzt, sich der Herausforderung stellen zu wollen. „Wenn alles gut geht, werde ich zu Bayern zurückkehren. Es liegt an mir, alles zu tun, um diese Herausforderung zu meistern“, sagte Mané. Jedoch deuten auch die Worte von Bayern-Trainer Thomas Tuchel auf einen Abschied hin: „Sadio kennt meine Meinung und auch die Meinung des Klubs“, erklärte Tuchel. „Die Ausgangslage ist keine leichte für ihn.“

Der Senegalese Sadio Mane soll den FC Bayern München nach nur einem Jahr wieder verlassen. © Sven Hoppe/dpa

Wechsel in die Wüste? Mané gibt offenbar Zusage an Ronaldo-Club

Mit einem Transfer von Mané will der FCB offenbar nicht nur eine Ablösesumme um die 30 Millionen Euro einfahren, sondern auch das stattliche Jahresgehalt des Senegalesen einsparen, der in München mehr als 20 Millionen Euro jährlich kassiert. Geld, das die Münchner gerne in Wunschtransfer Harry Kane investieren würden.

Medienberichten zufolge kommt nun langsam Bewegung in die Personalie Mané. Bereits am Donnerstag berichtete „The Athletic“, dass Mané und sein Management in Verhandlungen mit dem saudischen Top-Klub Al-Nassr stehe. Laut der französische „L‘Equipe“ sei inzwischen eine Einigung erzielt worden und Mané einem Wechsel in die Wüste zugestimmt haben.

Mané bald mit Ronaldo auf Torejagd?

Dem Bericht zufolge ist der Transfer aber noch nicht durch. Erst müssen sich die Münchner mit dem Verein aus der aufsteigenden Saudi Pro League einig werden. Aufgrund der Finanzstärke von Al-Nassr könnten die Bayern jedoch ohne Probleme ihre Wunschablöse bekommen und Mane, der für rund 32 Millionen aus Liverpool kam, ohne großen Verlust wieder verkaufen. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano bereite AL-Nassr derzeit ein erstes Angebot vor.

Bei Al-Nassr würde Mané auf einige bekannte Gesichter des europäischen Fußballs treffen. Neben Superstar Cristiano Ronaldo, der seit Anfang des Jahres im Wüsstenstaat kickt, hat sich Al-Nassr jüngst auch die Dienste vom kroatischen Vize-Weltmeister Marcelo Brozovic gesichert, der zuletzt noch mit Inter Mailand das Champions League Finale gegen Manchester City verlor. (luha)