Rote Karte für Eintracht-Trainer Glasner: Schiedsrichter erklärt Entscheidung

Von: Jan Oeftger

Oliver Glasner ist beim Spiel gegen Hoffenheim vom Platz gestellt worden. Jetzt erklärt der Schiedsrichter, warum er keine andere Wahl hatte.

Sinsheim – In der Liga läuft es bei Eintracht Frankfurt weiterhin überhaupt nicht. Bei der 1:3-Niederlage von Oliver Glasners Mannschaft gegen Abstiegskandidat Hoffenheim ging nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz einiges schief. Im Mittelpunkt dabei stand der Trainer höchstpersönlich, der vom Platz flog und über eine Halbzeit von der Tribüne aus verfolgen musste.

Oliver Glasner Geboren: 28. August 1974 (Alter 48 Jahre) in Salzburg (Österreich) Vereine (u.a.): SV Ried, Linzer ASK, VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt Größter Erfolg: Europa-League-Sieg 2022

Eintracht-Coach Glasner wirft Ball auf das Feld und sieht Rot

Doch der Reihe nach: Glasner haderte mit einigen Entscheidungen, die Schiedsrichter Harm Osmers gegen sein Team getroffen hatte. Als es nach einem Schiedsrichter-Ball weitergehen sollte und der Eintracht somit der Ballbesitz abgesprochen wurde, kochte es in Glasner über. Der österreichische Coach warf einen zweiten Ball auf das Spielfeld.

Osmers ging daraufhin zu Glasner und zeigte dem verdutzten Trainer die Rote Karte. „Laut Regelwerk ist vorgeschrieben, dass bei Team-Offiziellen, wenn sie einen Gegenstand auf das Spielfeld werfen, ein Feldverweis notwendig ist. Da gibt es auch keinen Spielraum“, erklärte Osmers seine Entscheidung hinterher bei Sky.

Schiedsrichter Harm Osmers zeigt Eintracht-Trainer Harm Osmers die Rote Karte. © Michael Weber/imago

Oliver Glasner rechnete mit einer Gelben Karte

Glasner hatte seine Aktion als „stillen Protest“ gesehen und war sich den fatalen Konsequenzen zunächst nicht bewusst. Er habe mit einer Gelben Karte gerechnet.

„Wenn das Rot ist, dann war sie gerechtfertigt“, sagte er dann auf der bemerkenswerten Pressekonferenz. Auch die Nationalspieler Kevin Trapp und Mario Götze waren unzufrieden mit den Entscheidungen des Referees. Beide sahen für ihr Meckern gelb.

Glasner gesperrt: Eintracht-Trainer fehlt gegen Mainz

Im nächsten Bundesliga-Spiel werden sie dann ohne ihren Trainer an der Seitenlinie auskommen müssen. Im Duell mit dem Tabellen-Nachbarn Mainz ist Glasner gesperrt. Um seine dauerhafte Zukunft gibt es in letzter Zeit immer mehr Gerüchte. Ob Glasner auch in der kommenden Saison noch bei der Eintracht ist, gilt als unsicher. (jo/dpa)