HSV gegen St. Pauli: Erstes Hamburger Derby seit sieben Jahren

Kassel. Gegen Fürth feierte der Hamburger SV am Donnerstag noch schnell ein Debüt in seiner Zweitligageschichte. Erstmals spielte der Absteiger aus der Fußball-Bundesliga im Unterhaus unentschieden.

Kurz danach wanderten die Gedanken aber schon zum Wochenende. Zum ersten Mal seit dem 16. Februar 2011 wird es am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) wieder ein Hamburger Stadtderby geben. HSV gegen St. Pauli. Es kribbelt im Norden. Alles rund um das Spiel des Jahres – zumindest für die Hamburger:

• Asamoah I: Das Hamburger Abendblatt titelte am 16. Februar 2011: „Der FC St. Pauli schreibt Derby-Geschichte“. Es war das bislang letzte Duell der beiden Teams, die am Sonntag zum 100. Mal in einem Pflichtspiel aufeinandertreffen. Für die Entscheidung sorgte Gerald Asamoah in der 59. Minute per Kopf.

Ein Blick auf die damaligen Aufstellungen bringt die Fans beider Teams sicher zum nostalgischen Seufzen. Für den HSV standen unter anderem Zé Roberto, Ruud van Nistelrooy, Mladen Petric, David Jarolim und Frank Rost in der Startaufstellung. Ach, Heiko Westermann natürlich auch. Und St. Pauli hatte Matthias Lehmann (heute Köln), Max Kruse, Finn Bartels (beide heute Bremen), Carlos Zambrano (heute FC Basel) und eben Asamoah in seinen Reihen.

• Ausblick: Beim Blick auf die Tabelle ist dieses Duell eines auf Augenhöhe. Der HSV ist Dritter mit 13 Punkten, St. Pauli Siebter mit zwölf. Das Kräfteverhältnis ist aber wie eh und je unausgewogen. Der Kader des Kiezklubs wird auf etwa 16,6 Millionen Euro Gesamtwert geschätzt. Die Spieler des HSV sind aber trotz vieler prominenter Abgänge insgesamt noch mehr als dreimal so viel wert – 58,4 Millionen.

Die Leistungskurve zeigt dagegen aber eher in Richtung des FC St. Pauli. Das Team von Trainer Markus Kauczinski gewann die vergangenen beiden Spiele gegen Paderborn und Ingolstadt. Der HSV spielte dagegen zuletzt 0:0 gegen Fürth und verlor zuhause 0:5 gegen Regensburg.

• Ausschreitungen:Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer sagte vor dem Derby: „Wir werden es nicht zulassen, dass Gewalttäter den Sport als Bühne missbrauchen. Wir werden konsequent gegen Straftäter vorgehen.“ Die Polizei rechnet bei der seit langer Zeit mit 57 000 Zuschauern ausverkauften Partie mit rund 700 bis 1000 gewaltbereiten Fans – die Hälfte jeweils auf einer Seite.

Noch unverständlicher: Auch Chaoten anderer Vereine – sogar aus dem Ausland – erwarten die Hamburger Beamten. Es wird von einem „überdurchschnittlichen Einsatz“ gesprochen. Hoffentlich finden die Zweikämpfe am Sonntag dennoch nur auf dem Fußballfeld statt.

• Asamoah II: Gerald Asamoah wurde 2002 Vize-Weltmeister mit Deutschland. Nach dem Sommermärchen 2006 sang Xavier Naidoo über den Offensivmann: „Ich danke dir herzlichst, DJ Asamoah. Wegen dir kamen meine Songs in der Kabine vor. DJ und Stürmer, we want more. Gerald Asamoah schieß’ dein nächstes Tor.“

Nach dem Abstieg mit Pauli 2011 schoss Asamoah noch Tore für Greuther Fürth und verhalf dem Klub zum ersten Bundesligaaufstieg, bevor es ihn zurück zum FC Schalke 04 zog. Für die Königsblauen war er die längste Zeit seiner Karriere aktiv und ist dort mittlerweile Teammanager der zweiten Mannschaft. Morgen wird allerdings sein Nachfolger in Hamburg gesucht.