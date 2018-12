Über dieses Interview sprechen alle Fußballfans: Völler lässt Sky-Reporter auflaufen - Hier sehen Sie das Video

Es war ein skurriles Interview, das am Mittwochabend auf Sky über die Bildschirme flimmerte. Die Protagonisten: Reporter Marcus Lindemann - und ein sichtlich angefressener Rudi Völler. Das Video.

Leverkusen - Es gab einige Sternstunden in der Karriere Rudi Völlers. Sportlich natürlich der Weltmeister-Titel von 1990. Oder der CL-Titel 1993 mit Olympique Marseille. Oder aber auch gefühlt jedes einzelne Interview des Bayer-Bosses, in dem er von einer Journalisten-Frage derart genervt war, dass er austickte. Legendär ist längst der Schlagabtausch mit Waldemar Hartmann 2003, als der ehemalige ARD-Reporter kurzerhand zum Weizenbier-Waldi wurde. Legendär dürfte aber auch das Interview werden, das Völler am Mittwochabend nach der Partie von Bayer Leverkusen auf Schalke gab.

Eigentlich war die Frage des Sky-Reporters Marcus Lindemann eine ganz einfache, ging es doch schließlich um die Zukunft von Bayer-Trainer Heiko Herrlich. Doch die Frage brachte Völler völlig aus der Fassung.

Rudi Völler: Das Sky-Interview im Video

Bis Donnerstag ist das Video weder bei YouTube noch im Sky-Portal gelandet - obwohl doch so viele darüber sprechen.

Doch jetzt gibt es die Option, weite Teile davon online anzuschauen. Ein Twitter-User hat das Interview zwischen Rudi Völler und dem Sky-Reporter abgefilmt - das Video sehen Sie hier:

Rudi Völler interviews sind nur noch zum abfeiern einfach pic.twitter.com/63SayEvufv — DugusHubus (@Dugenhubel) 20. Dezember 2018

Rudi Völler lässt Sky-Reporter auflaufen: Das Protokoll des Interviews

Marcus Lindemann: Können Sie, Stand heute, sagen, dass Heiko Herrlich am 18. Spieltag Trainer von Bayer 04 Leverkusen sein wird?

Rudi Völler: Können Sie mir sagen, dass Sie im nächsten Jahr noch Field-Reporter sind bei "Sky"? Ganz sicher? Zu 100 Prozent?

Lindemann: Wenn die Gesundheit es zulässt, auf jedem Fall. Kann ich Ihnen zu 100 Prozent sagen.

Völler: Weiß ich nicht. Sind Sie sich sicher?

Lindemann: Wissen Sie mehr?

Völler: Weiß ich nicht. Das ist Spekulation.

Lindemann: Aber was ist mit Heiko Herrlich?

Völler: Ich hab‘s eben gerade mit einer Gegenfrage beantwortet.

Lindemann: Aber beantworten wollen Sie diese Frage nicht.

Völler: Sie können sie ja auch nicht beantworten.

Lindemann: Doch. Ich habe ja gesagt: Ich bin dabei.

Völler: Sind Sie sicher? Sie entscheiden das doch gar nicht.

Lindemann: Ich geh‘ davon aus.

Völler: Ach so, Sie gehen davon aus.

Lindemann: Gehen Sie davon aus, dass Heiko Herrlich dabei ist?

Völler: Gehen Sie davon aus, dass Sie noch Field-Reporter sind nächstes Jahr?

Lindemann: Ja. Jetzt sind Sie dran.

Völler: Aber Sie können das doch gar nicht entscheiden.

Lindemann: Ja, aber Sie können es entscheiden, ob Heiko Herrlich ...

Völler: ... ob Sie Feld-Reporter bleiben?

Lindemann: Nein, aber ob Heiko Herrlich Trainer ist.

Völler: Ich habe doch gerade gesagt – Spaß beiseite –, dass wir uns nach dem letzten Spieltag zusammensetzen werden. Dann werden wir ein Fazit ziehen, eine kleine Analyse und dann gucken wir weiter.

Lindemann: Also, Sie können es nicht sagen, ich muss das noch einmal abschließen.

Völler: Dass Sie weiter Feld-Reporter sind?

Lindemann: Sie wollen nicht darauf antworten?

Völler: Ja, Sie doch auch nicht.

Lindemann: Doch, ich habe doch darauf geantwortet.

Völler: Ja?

Lindemann: Ja.

Völler: Sicher?

Lindemann: Ja.

Völler: Dann ist ja gut.

Lindemann: Danke schön.

