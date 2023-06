Ryan Gravenberchs „Ansonsten“-Drohung an den FC Bayern München

Von: Alexander Kaindl

Steht Ryan Gravenberch nach nur einer Saison beim FC Bayern München schon vor dem Abschied? Der Niederländer macht keinen Hehl aus seiner Unzufriedenheit.

München – Er gilt als eines der größten Mittelfeld-Talente seiner Generation, zu seinen besten Zeiten jagte ihn die halbe Fußball-Welt. Letztlich ist er beim FC Bayern München gelandet – dort ist Ryan Gravenberch aber alles andere als zufrieden.

Ryan Jiro Gravenberch Geboren: 16. Mai 2002 in Amsterdam (Niederlande) Position: Zentrales Mittelfeld Vertrag beim FC Bayern bis: 30. Juni 2027

Ryan Gravenberch spielte weniger als ein Drittel der möglichen Zeit

Wer mag es ihm verdenken? Der 21-Jährige kam in der abgelaufenen Spielzeit, die die Bayern letztlich doch noch mit dem Meistertitel krönten, zwar 33 Mal zum Einsatz – er stand aber nur in sechs Partien in der Startelf.

So ist der Niederländer der 937-Minuten-Mann der Münchner. Gravenberch hat also nicht einmal ein Drittel der möglichen Spielzeit für den FCB absolviert. Zu wenig für die Ansprüche des zentralen Mittelfeldspielers, den die Roten im vergangenen Sommer für knapp 20 Millionen Euro von Ajax Amsterdam loseisten.

Ryan Gravenberch ist beim FC Bayern auch unter Thomas Tuchel nur Ersatz. © Frank Hoermann/Sven Simon/Imago

Ryan Gravenberchs „Ansonsten“-Drohung an den FC Bayern München

Dementsprechend kritisch äußerte sich Gravenberch nun in der niederländischen Tageszeitung De Telegraaf: „So ein Jahr will ich nicht noch einmal erleben. Ich will einfach mehr spielen, am liebsten bei Bayern München.“ Direkt danach lässt er eine Drohung an die Bayern-Bosse folgen: „Und ansonsten bei einem Verein, wo ich 100 Prozent spiele.“ Gravenberch-Abschied nach nur einem Jahr?

Der Vertrag des Mittelfeldspielers, der im Sommer mit der niederländischen Nationalmannschaft an der U21-EM teilnimmt, läuft noch bis Mitte 2027. „Es könnte sein, dass es Pläne mit mir gibt. Ich habe noch nicht wirklich mit dem Trainer darüber gesprochen, das kommt nach der EM“, sagte Gravenberch weiter. Er fügte außerdem hinzu: „Sicherlich habe ich erwartet, dass ich mehr Chancen und Einsatzminuten bekomme, als ich letztendlich bekommen habe. Ich hatte eine sehr gute Vorbereitung absolviert und dachte, ich hätte es verdient.“

FC Bayern vor großem Transfer-Sommer?

In der aus sportlicher Sicht nicht ganz einfachen Zeit hatte Gravenberch vor allem die Unterstützung seiner Eltern. „Mein Vater und meine Mutter sind mit mir nach Deutschland gezogen. Immer, wenn ich psychisch angeschlagen war und mich beklagte, sagten sie: ‚Beruhige dich Ryan, sei geduldig. Das brauchst du auch in deiner Karriere, das gehört dazu‘“, erinnerte sich Gravenberch.

Nach dem Umbruch in der Bayern-Führungsetage steht auch die Mannschaft von Neu-Trainer Thomas Tuchel möglicherweise vor einer personellen Umstrukturierung. Lucas Hernandez könnte die Münchner mit einem satten Transfer-Minus verlassen, gleichzeitig wird für Victor Osimhen offenbar ein XXL-Angebot vorbereitet. (akl)