Schalke 04 besiegt Kaiserslautern: Zwei Platzverweise und drei Tore

Von: Marcel Witte

Schalke 04 besiegt den 1. FC Kaiserslautern. © Tim Rehbein/RHR-FOTO

Der FC Schalke 04 hat die ersten drei Punkte der Zweitliga-Saison eingefahren. Der 1. FC Kaiserslautern beendete das Spiel zu neunt.

Aufstellung FC Schalke 04: Müller - Brunner, Baumgartl, Kaminski, Ouwejan (80. Matriciani) - Schallenberg - Tempelmann (62. Lasme), Ouedraogo (46. Seguin) - Drexler (72. Latza), Terodde (72. Polter), Karaman

Aufstellung 1. FC Kaiserslautern: Luthe - Elvedi, Kraus, Tomiak - Zimmer, Raschl, Niehues (74. Hanslik), Puchacz (40. Krahl) - Ritter (62. Zuck) - Ache (74. Boyd), Redondo (62. Opoku)

Begegnung: FC Schalke 04 - 1. FC Kaiserslautern

Anpfiff: Heute (5. August), 20.30 Uhr

Endstand: 3:0 (1:0)

Tore: 1:0 Terodde (13.), 2:0 Karaman (70.), 3:0 Lasme (90.+3)

Platzverweise: Rote Karte gegen Luthe (39.), Gelb-Rote Karte gegen Tomiak (57.)

Bes. Vorkommnisse: -

Schiedsrichter: Harm Osmers (Hannover)

22.19 Uhr: Abpfiff auf Schalke! Der S04 gewinnt gegen den 1. FC Kaiserslautern verdient mit 3:0, das war aber gegen am Ende neun Gäste ein hartes Stück Arbeit. Heute stand die Defensive der „Knappen“ recht sicher, wenngleich sie einige Chancen zuließ. Dafür hätte die Offensive trotz der drei Tore viel mehr aus der Überzahl machen müssen. Sei es drum, drei Punkte für Schalke 04.

90.+3 Minute: Lasme hat über rechts viel Platz und zieht aus spitzem Winkel einfach mal ab. Der Ball zischt ins Tor, 3:0 für Schalke!

90.+3 Minute: TOOOOR FÜR SCHALKE!

90.+1 Minute: Nochmal Matriciani, der aus dem Rückraum andribbelt und abschließt. Dieses Mal etwas knapper über das Tor.

90. Minute: Drei Minuten Nachspielzeit.

89. Minute: Beim FCK reiht sich Ecke an Ecke, dann kommt Kaiserslautern sogar zum Abschluss, der Ball zischt knapp am S04-Tor vorbei. Neun Mann leisten ordentlich Wiederstand gegen elf Schalker.

87. Minute: Schallenberg spielt vor der Mittellinie einen katastrophalen Fehlpass direkt in die Füße von Boyd. Der ist auf und davon, dribbelt noch zwei Schalker aus, scheitert dann im Strafraum aber am sicheren S04-Rückhalt Müller. Das hätte das 1:2 aus Gäste-Sicht sein müssen.

85. Minute: Schalke spielt gut über links, Karaman zieht in die Mitte und schließt von der Strafraumgrenze ab. Krahl pariert den Schuss ins lange Eck zur Ecke. Nach dieser schließt Matriciani aus dem Rückraum ab, aber deutlich über das Tor.

Schalke 04 gegen Kaiserslautern im Live-Ticker: S04 nur mit wenig Torgefahr

83. Minute: Seguin flankt aus dem Halbfeld auf Polter, dessen Kopfball geht weit am Tor vorbei. Auch gegen neun Mann versprüht Schalke nur wenig Torgefahr.

82. Minute: Karaman schickt auf links Matriciani in den Strafraum, doch dessen Hereingabe wird abgewehrt.

80. Minute: Schalke wechselt zum letzten Mal, Matriciani kommt für Ouwejan.

79. Minute: Lasme erobert den Ball gut direkt vor dem gegnerischen Strafraum, bedient dann den mitgelaufenen Seguin, dessen Pass in die Mitte aber beim Gegenspieler landet.

78. Minute: Guter Angriff des S04 über rechts, Lasme bedient Polter im Strafraum, aber ein Kaiserslauterner ist dazwischen, Ecke für Schalke.

77. Minute: Auch gegen neun Lauterner tut sich der FC Schalke 04 weiter schwer. Nach einer Flanke legt Boyd auf Opoku auf, der aber aus 20 Metern volley über das S04-Tor schießt.

74. Minute: Doppel-Wechsel bei Lautern: Boyd kommt für Ache, Hanslik für Niehues.

73. Minute: Latza direkt in Aktion, hat viel Platz und zieht aus 20 Metern ab. Aber viel zu harmlos, der Ball kullert am Tor vorbei.

72. Minute: Lautern dribbelt sich gut durch, Ache schließt aber deutlich über das Tor aus rund 30 Metern ab. Dann die Wechsel: Latza kommt für Drexler, Polter für Terodde.

71. Minute: Der Lauterner Niehues sieht Gelb nach einem Foulspiel.

Schalke 04 gegen Kaiserslautern im Live-Ticker: Karaman erhöht für den S04

70. Minute: Lasme flankt von rechts, Terodde verpasst, aber Karaman ist zur Stelle und drückt das Leder über die Torlinie. 2:0!

70. Minute: TOOOOOR FÜR SCHALKE!

69. Minute: Die Ecke bringt nichts ein, aber Kaiserslautern drückt aktuell. Polter und Latza kommen gleich beim S04 rein.

67. Minute: Kuriose Situation: Drexler wird rund 30 Meter vor dem gegnerischen Tor gefoult, will schnell spielen, spielt seinen Pass aber ins Aus. Das wäre eine gute Freistoßsituation gewesen. Aus dem Einwurf für Kaiserslautern entsteht ein schneller Angriff, den Schalke gerade so eben im Strafraum zur Ecke klären kann.

66. Minute: Flanke Ouwejan von links auf Lasme, der jedoch das Leder an die Hand bekommt.

Schalke 04 gegen Kaiserslautern im Live-Ticker: Karaman vergibt Großchance

65. Minute: Karaman mit der Großchance! Mit dem Rücken zum Tor bekommt er den Ball im Strafraum, dreht sich und schließt mit links ab. Krahl pariert den Schuss ins linke untere Eck aus Sicht des Schützen.

63. Minute: Lasme geht auf die rechte Außenbahn, Drexler dafür auf die Zehn.

62. Minute: Lasme kommt für Tempelmann. Bei Lautern kommt Zuck für Ritter und Opoku für Redondo.

61. Minute: Lasme macht sich beim S04 an der Seitenlinie bereit für eine Einwechslung.

60. Minute: Hui, Flanke von rechts auf Ache, der aber über das Schalker Tor köpft. Auf der Gegenseite ist es Karaman, der ebenfalls den Kasten deutlich per Kopf verfehlt nach Flanke von Drexler.

Schalke 04 gegen Kaiserslautern im Live-Ticker: S04 nur noch gegen Neun

57. Minute: Tomiak muss nach einem Foul an Drexler vom Platz. Kaiserslautern ist nur noch zu neunt. Freistoß für Schalke nahe der Strafraumgrenze.

57. Minute: GELB-ROTE KARTE FÜR KAISERSLAUTERN!

Schalke 04 gegen Kaiserslautern im Live-Ticker: Schallenberg-Schuss zu harmlos

56. Minute: Flanke Ouwejan von links, Karaman kann das Leder nicht kontrollieren, aber Schallenberg zieht mit links ab. Kein Problem für Krahl im FCK-Tor.

55. Minute: Schalke kann nach Balleroberung von Karaman kontern, der Ball läuft über Seguin, der hinter der Mittellinie aber von einem Gegenspieler gestört wird und dann abdreht. Anschließend spielt Seguin nach einer Zwischenstation einen Fehlpass ins Aus.

53. Minute: Tempelmann bedient Ouwejan auf links, der zieht an der Strafraumgrenze in die Mitte und versucht es mit dem schwachen rechten Fuß. Der Flachschuss geht deutlich am Tor vorbei.

50. Minute: Karaman dribbelt über links und will Terodde bedienen, aber die Flanke ist zu scharf aufs Tor gezogen und verpasst den Stürmer.

48. Minute: Der S04 lässt das Leder wieder fleißig laufen. Kaiserslautern zieht sich weit zurück, aber kein Durchkommen für Schalke.

46. Minute: Gute Flanke von links auf Terodde, der aber mit dem Kopf nicht ganz hinter den Ball kommt. Das Leder fliegt ins Toraus.

Schalke 04 gegen Kaiserslautern im Live-Ticker: S04 wechselt nach der Pause

46. Minute: Der S04 wechselt einmal: Seguin kommt für Ouedraogo.

21.34 Uhr: Beginn der zweiten Halbzeit!

21.33 Uhr: Der Wiederanpfiff verzögert sich, es gibt einen massiven Pyroeinsatz mitsamt Feuerwerk im Gästeblock.

Schalke 04 gegen Kaiserslautern im Live-Ticker: S04-Führung zur Halbzeitpause

21.18 Uhr: Halbzeitpause auf Schalke! Der S04 geht mit einer 1:0-Führung in die Kabine. Der FCK ist nach dem Platzverweis gegen Torwart Luthe nur noch zu zehnt. Wirklich spielbestimmend sind die Königsblauen bislang aber nicht, die besseren Chancen hatte ansonsten sogar Kaiserslautern. Es bleibt spannend, wenngleich Schalke nun die Überzahl nutzen muss.

45. Minute: Drei Minuten Nachspielzeit.

43. Minute: Bahnt sich jetzt ein Spiel auf ein Tor an? Der FCK zieht sich weit zurück, Schalke sucht nach einer Lücke. Eine Flanke von Brunner auf rechts wird abgeblockt.

42. Minute: Ouewajan spielt den Freistoß auf Karaman, der ganz frei das Leder mit dem Kopf aber nicht richtig Richtung Tor gedrückt bekommt. Krahl kann sicher zupacken.

40. Minute: Ouwejan kann weitermachen. Beim FCK kommt Ersatztorwart Krahl für Puchacz (linkes Mittelfeld) ins Spiel. Schalke hat einen Freistoß an der Strafraumgrenze aus halblinker Position.

Schalke 04 gegen Kaiserslautern im Live-Ticker: Torwart Luthe sieht Rot

39. Minute: Bei einem langen Ball spekulieren die FCK-Verteidiger auf Abseits, Ouwejan stürmt rein und wird vom herauslaufenden Luthe vor dem Strafraum heftig umgetreten. Der Lauterner sieht direkt Rot, Karaman muss behandelt werden.

39. Minute: ROTE KARTE FÜR LUTHE!

36. Minute: Die Partie plätschert etwas vor sich hin. Ein Blick auf die Statistik: Der S04 führt beim Ballbesitz (60:40 Prozent), der FCK bei den Torschüssen (2:1). Aber Schalke 04 führt mit 1:0.

Schalke 04 gegen Kaiserslautern im Live-Ticker: Gelb auf beiden Seiten

33. Minute: FCK-Verteidiger Tomiak sowie Kaminski sehen nach der Rudelbildung Gelb.

32. Minute: Die erste Ecke lenkt Müller über die Latte, die zweite fängt der Keeper und wird danach von einem Lauterner weggeschubst. Es entsteht eine Rudelbildung im Schalker Strafraum.

31. Minute: Kaiserslautern spielt sich gut durch die Schalker Hintermannschaft, plötzlich ist Raschl frei vor Müller, scheitert aber am Keeper. Ecke für den FCK.

29. Minute: Ouwejan und Terodde wollen einen Doppelpass spielen, doch im Sprint foult der Niederländer seinen Gegenspieler Zimmer, er tritt ihm in die Hacken.

28. Minute: Es gibt etwas Stress an der Mittellinie zwischen Terodde und Niehues, Schiedsrichter Osmers geht dazwischen, die Sache ist schnell vorbei.

Schalke 04 gegen Kaiserslautern im Live-Ticker: S04 spielt noch ohne Risiko

27. Minute: Noch fehlt das Risiko beim S04, die Schalker halten lange den Ball in der Defensive und spielen nur wenig nach vorne. Aber die Königsblauen führen ja auch 1:0.

25. Minute: Puchacz flankt aus dem Halbfeld von links, Raschl kommt im Strafraum nur mit der Brust an den Ball und fällt. Er reklamiert, Tempelmann soll ihn gefoult haben. Schiedsrichter Osmers lässt aber weiterspielen.

24. Minute: Jetzt hält der FCK mal länger den Ball in seinen Reihen, kommt aber gar nicht aus der eigenen Hälfte heraus. Schalke läuft früh an, letztlich schlägt Torwart Luthe das Leder lang nach vorne, der S04 wieder in Ballbesitz.

22. Minute: Redondo foult Brunner, der soeben kurz hinter der Mittellinie von rechts in die Mitte ziehen will. Der Schalker bleibt kurz liegen, kann aber weitermachen.

20. Minute: Zimmer versucht es für den FCK mal aus rund 20 Metern, deutlich über das Tor.

Schalke 04 gegen Kaiserslautern im Live-Ticker: Tempelmann erneut mit Ballgewinn

19. Minute: Tempelmann erobert den Ball von Redondo an der Schalker Eckfahne. Der Neuzugang ist gut im Spiel.

17. Minute: Schalke ist nun deutlich besser drin und lässt das Leder laufen. Der FCK kommt kaum an den Ball. Nur das Spiel nach vorne hapert noch etwas, meist geht der S04 über lange Bälle.

15. Minute: Langer Ball von Schallenberg auf Karaman, der das Leder flach in die Mitte spielen will. Terodde kommt nicht mehr ran, Luthe wehrt ab.

14. Minute: So leicht kann es gehen. Der S04 hatte bislang noch Mühe, richtig ins Spiel zu finden. Ein Standard sorgt für die frühe Führung.

Schalke 04 gegen Kaiserslautern im Live-Ticker: S04 geht früh in Führung

13. Minute: Freistoß Ouwejan, Kopfball Terodde - Tor! 1:0 für Schalke!

13. Minute: TOOOOOR FÜR SCHALKE!

11. Minute: Die Ecke bringt nichts ein, aber Karaman wird an der Strafraumgrenze, halblinks vor dem Tor, zu Fall gebracht. Freistoß aus sehr aussichtsreicher Situation für Schalke.

10. Minute: Starker Doppelpass zwischen Ouedraogo und Terodde vor dem Strafraum, der Youngster kommt aber nicht mehr ans Leder, Luthe ist dazwischen. Immerhin Ecke für den S04.

Schalke 04 gegen Kaiserslautern im Live-Ticker: Abseitstor für den FCK

8. Minute: Der Ball ist im Tor, Ache trifft alleine vor Müller. Der Stürmer stand aber deutlich im Abseits. Zuvor zeichnete sich noch Tempelmann erneut mit einem Ballgewinn gegen Puchacz aus, Brunner spielte anschließend aber einen Fehlpass vor dem eigenen Strafraum.

7. Minute: Eine umkämpfte Partie, Lautern macht Druck. Flanke Puchacz auf Arche, aber Müller ist zur Stelle und fängt die Hereingabe ab.

6. Minute: Szenenapplaus für Tempelmann, der Raschl im Lauterner Angriff den Ball abnimmt. Die erste gute Szene des Neuzugangs bei seinem Debüt.

Schalke 04 gegen Kaiserslautern im Live-Ticker: Müller pariert Schuss von Ritter

4. Minute: Erste Chance für den FCK! Ritter kommt kurz vor dem Strafraum zum Schuss, Müller kann das Leder über die Latte lenken.

3. Minute: Erster Angriff der Gäste über links, aber der Pass auf Puchacz ist zu weit. Abstoß für Schalke. Währenddessen breitet sich der rote Rauch aus dem Gästeblock immer weiter aus, das Arena-Dach ist geschlossen

2. Minute: Schalke setzt den FCK früh unter Druck, Drexler erobert den Ball tief in der gegnerischen Hälfte. Er muss aber abdrehen, üper Ouedraogo geht das Leder zunächst wieder nach hinten.

1. Minute: Der S04 hält das Leder zunächst in den eigenen Reihen, über Baumgartl und Kaminski in der Innenverteidigung.

20.30 Uhr: Anpfiff auf Schalke!

Schalke 04 gegen Kaiserslautern im Live-Ticker: Choreo im Gästeblock

20.28 Uhr: Keine Choreo in der Nordkurve, aber eine im Gästeblock. Mit vielen roten Fahnen und einem großen Banner, „Nur nach vorne“ heißt es darauf. Roter Rauch steigt zudem auf.

20.27 Uhr: Die Teams kommen heraus, jeden Moment geht es los!

20.20 Uhr: Das Schalker Vereinslied läuft, „Blau und Weiß, wie lieb ich dich“.

20.17 Uhr: Beide Teams gehen in die Kabinen. In wenigen Minuten geht es los in der Veltins-Arena.

Schalke 04 gegen Kaiserslautern im Live-Ticker: Vier Startelf-Wechsel beim FCK

20.12 Uhr: Soeben lief das Steigerlied, jetzt wird es auf beiden Seiten laut. „Sieben Minuten schenke ich euch“, sagt Stadionsprecher Dirk Oberschulte-Beckmann in Richtung der Fans.

20.07 Uhr: Während in der Veltins-Arena die Startelf der Gäste verlesen wird, blicken wir auch einmal auf die Aufstellung des 1. FC Kaiserslautern. Im Vergleich zum 1:2 gegen den FC St. Pauli gibt es vier Änderungen. Kraus, Zimmer, Puchacz und Ache kommen für Durm, Zuck, Opoku und Lobinger rein.

Schalke 04 gegen Kaiserslautern im Live-Ticker: Thomas Reis erklärt die Aufstellung

20.01 Uhr: S04-Coach Thomas Reis bei Sport1 über die Aufstellung: „Lino (Tempelmann, Anm. d. Red.) haben wir extra dazugenommen, er war noch nicht hundertprozentig fit, deshalb gegen Hamburg nicht im Kader. Ein Box-To-Box-Spieler mit gutem Zweikampfverhalten und spielerischen Elementen. Deshalb habe ich ihn zentral und Domme (Drexler, Anm. d. Red.) nach außen gestellt, weil er ein schlauer Spieler ist, der auch gut in die Halbräume reinkommt.“

19.58 Uhr: Ex-Schalke-Trainer Peter Neururer sagt soeben am Sport1-Mikro: „Thomas hat was Einzigartiges geschafft. Eine Euphorie nach dem Abstieg habe ich noch nie erlebt.“

19.54 Uhr: Die Fans des 1. FC Kaiserslautern sorgen bereits jetzt für großartige Stimmung in der Veltins-Arena. Nun kommt aber das Team des FC Schalke 04 auf den Rasen, es wird laut.

Schalke 04 gegen Kaiserslautern im Live-Ticker: S04-Choreo in der Arena verboten

19.51 Uhr: Den Schalke-Ultras wurde heute eine Choreografie verboten, wie die Gruppierung mit einem Flugblatt mitteilt, das RUHR24 vorliegt. Eigentlich hatten die Ultras Gelsenkirchen einen spektakulären Heimstart geplant.

19.44 Uhr: Die Torhüter beider Teams kommen zum Warmmachen heraus. Auffällig: Schalke-Keeper Marius Müller, der aus dem Nachwuchs des 1. FC Kaiserslautern stammt, wird von den Gästefans heftig ausgepfiffen.

Schalke 04 gegen Kaiserslautern im Live-Ticker: Neuzugang Yusuf Kabadayi noch nicht im Kader

19.37 Uhr: Wie bereits berichtet, verzichtet Schalke 04 heute in der Aufstellung auf Neuzugang Yusuf Kabadayi. „Für Samstag ist mir das definitiv noch zu früh“, sagte S04-Trainer Thomas Reis schon am Donnerstag bei der Pressekonferenz.

19.36 Uhr: So starten die Gäste aus Kaiserslautern:

Luthe - Elvedi, Kraus, Tomiak - Zimmer, Raschl, Niehues, Puchacz - Ritter - Ache, Redondo

Schalke 04 gegen Kaiserslautern im Live-Ticker: Die S04-Bank heute

19.33 Uhr: Auf der S04-Bank sitzen heute: Langer - Matriciani, Seguin, Latza, Tauer, Mohr, Lasme, Kozuki, Polter.

19.30 Uhr: Timo Baumgartl und Lino Tempelmann feiern heute ihr S04-Debüt in der Startelf!

Schalke 04 gegen Kaiserslautern im Live-Ticker: Doppeltes Startelf-Debüt heute

19.29 Uhr: Das ist die Aufstellung des FC Schalke 04 heute:

Müller - Brunner, Baumgartl, Kaminski, Ouwejan - Schallenberg - Tempelmann, Ouedraogo - Drexler, Terodde, Karaman

Mit dieser Elf beginnt Schalke 04 gegen den 1. FC Kaiserslautern. © RUHR24

19.08 Uhr: Die Schalke-Profis kommen zur Platzbegehung raus. In wenigen Minuten gibt es hier im Live-Ticker die Aufstellung des S04 gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Schalke 04 gegen Kaiserslautern im Live-Ticker: Erste Gesänge aus dem Gästeblock

18.55 Uhr: Die Nordkurve füllt sich, soeben ist die aktive Fanszene um die Ultras Gelsenkirchen in der Veltins-Arena angekommen.

18.51 Uhr: Zum ersten Mal wird es laut - mit einem Pfeifkonzert. Die Spieler des 1. FC Kaiserslautern kommen zur Platzbegehung auf den Rasen. „Auswärtssieg“ schallt es aus dem schon ordentlich gefüllten Gästeblock. Über 6.000 Gästefans werden heute in der Veltins-Arena erwartet.

Schalke 04 gegen Kaiserslautern im Live-Ticker: Das Dach der Veltins-Arena ist geschlossen

18.41 Uhr: Das Dach der Veltins-Arena ist im regnerischen Gelsenkirchen bislang noch geschlossen. Das Stadion füllt sich allmählich. Abzuwarten bleibt, ob die neuen Einlassregeln für die Schalke-Fans in der Nordkurve heute fruchten.

Update, 18.20 Uhr: RUHR24 ist in der Veltins-Arena angekommen. Noch ist es ruhig rund um die Veltins-Arena, das dürfte sich aber gleich ändern. Das Stadion ist heute ausverkauft.

Schalke 04 gegen Kaiserslautern im Live-Ticker: Der Vorbericht zum Zweitliga-Spiel des S04

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker des Spiels FC Schalke 04 gegen den 1. FC Kaiserslautern. Die Partie am zweiten Zweitliga-Spieltag wird am Samstag (5. August) um 20.30 Uhr in der Veltins-Arena angepfiffen. RUHR24 ist live vor Ort. +++

Gelsenkirchen – Der FC Schalke 04 strebt nach einer Wiedergutmachung. Nach der 3:5-Niederlage des S04 zum Zweitliga-Auftakt gegen den HSV soll nun im ersten Heimspiel der Saison der erste Sieg her. Auch der FCK ist mit einer Pleite gestartet, mit 1:2 unterlagen die „Roten Teufel“ dem FC St. Pauli.

Schalke gegen Kaiserslautern: Youngster Ouedraogo stellt zwei Neuzugänge in den Schatten

Ein Spieler dürfte in der Veltins-Arena Begeisterungsstürme auslösen. Torschütze Assan Ouedraogo knackte beim S04 gegen den HSV gleich zwei Rekorde und gilt mit seinen 17 Jahren als neues Supertalent bei den Königsblauen. Womöglich wird er, wie schon in Hamburg, auch gegen Kaiserslautern in der Startelf stehen.

Timo Baumgartl könnte sein Debüt für den FC Schalke 04 geben. © Tim RehbeinRHR-FOTO

Der Youngster würde damit zwei Neuzugänge in den Schatten stellen. Timo Baumgartl winkt sein S04-Debüt in der Startelf, da Ibrahima Cisse gesperrt fehlt. Zudem verpflichtete Schalke 04 am Donnerstagmorgen (3. August) den Flügelspieler Yusuf Kabadayi vom FC Bayern. Er wird aber gegen Kaiserslautern noch nicht im Kader stehen, wie Trainer Thomas Reis bei der Pressekonferenz vor dem Spiel verkündete.

Schalke 04 gegen Kaiserslautern in ausverkaufter Veltins-Arena

Schon im Vorfeld der Partie gab es beeindruckende News aus Kaiserslautern: Die Gäste-Tickets für das Spiel auf Schalke waren binnen 22 Minuten vergriffen. Die Veltins-Arena ist ausverkauft, 62.271 Zuschauer werden am Samstagabend in Gelsenkirchen erwartet.

Wie die Aufstellungen beider Teams aussehen und wie das Spiel verläuft, erfahren Fans hier im S04-Live-Ticker aus dem Stadion. Zudem ist die Partie Schalke 04 gegen Kaiserslautern live im TV und Stream zu sehen, wie Südwest24 berichtet.