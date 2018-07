Das sagt Niko Kovac zur Zukunft von Jerome Boateng und Robert Lewandowski beim FC Bayern

Niko Kovac plant in seiner ersten Saison als Trainer des FC Bayern München mit Robert Lewandowski.

München - „Ich habe mit Lewa telefoniert und ihm meinen Standpunkt mitgeteilt. Ich finde ihn klasse, er ist ein Weltklassestürmer, der viel für den Club geleistet hat und in der Zukunft viel für den Club leisten wird“, sagte Kovac am Montag in München. Der polnische Fußball-Nationalstürmer gilt als wechselwillig.

In dem Telefonat vor der für Lewandowski enttäuschenden WM übermittelte Kovac dem 29-Jährigen seine „Wertschätzung“. Man gehe nicht davon ab, „dass Robert Lewandowski auch dieses Jahr für den FC Bayern spielen wird“, sagte Kovac. Außer mit Lewandowski habe er noch mit Kapitän Manuel Neuer telefoniert.

Kovac: Noch keine Telefonat mit Jerome Boateng

Kein Telefonat gab es mit Jérôme Boateng, bei dem die Münchner Verhandlungsbereitschaft im Falle eines Angebots signalisiert hatten. Kovac plant mit dem Innenverteidiger. „Ich hatte in Frankfurt einen Boateng, jetzt habe ich auch einen. Es sind beides tolle Typen, tolle Persönlichkeiten“, sagte Kovac. „So glücklich ich in Frankfurt mit Prince war, so glücklich werde ich sicher auch mit Jérôme in München sein.“

Kovac hofft, dass der Kader zusammen bleibt. Sportdirektor Hasan Salihamidzic hielt sich bei Fragen nach der Zukunft von Arturo Vidal und Thiago, für die es Interessenten geben soll, zurück. Der Transfermarkt dauere bis zum 31. August, sagte Salihamidzic.

