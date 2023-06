Fans gespannt: VfB Stuttgart präsentiert Trikot für die neue Saison

Von: Nils Wollenschläger

Das Warten für die Fans des VfB Stuttgart hat ein Ende. Am Donnerstag (29. Juni) veröffentlicht der Klub sein neues Trikot. Lesen Sie hier mehr:

Der VfB Stuttgart steigt am 6. Juli in die Vorbereitung auf die kommende Saison ein. Das neue Trikot werden die Schwaben bereits am Donnerstag (29. Juni) vorstellen – wie der Bundesligist via Twitter mitteilt.

VfB Stuttgart veröffentlicht neues Trikot – bei HEIDELBERG24 finden Sie alle Infos zum Dress des Traditionsvereins.

In der abgelaufenen Spielzeit haben die Stuttgarter erst in der Relegation gegen den Hamburger SV den Klassenerhalt geschafft. (nwo)