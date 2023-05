Tuchel winkt schon vor Saisonfinale ab: „Wird keine Saison mehr, mit der wir zufrieden sind“

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Trainer Thomas Tuchel hat gute Neuigkeiten für die Fans des FC Bayern: Choupo-Moting ist fit und wird mit nach Köln reisen.

Und damit endet die letzte FCB-Pressekonferenz dieser Saison.

11.52 Uhr: Herangehensweise gegen Köln? Tuchel lacht: „Wenn wir die Erfolgsformel für ein Feuerwerk kennen würden, hätten wir sie schon vergangene Woche angewendet. Wenn wir spielen, spielen wir All in, in jeder einzelnen Aktion. Ich erwarte einen emotionalen Gegner, ein emotionales Stadion, hohes Pressing und einen Gegner, der mehr RB spielt, als RB selbst. Sie werden sicher mit einer besonderen Energie spielen. Es ist extrem schwer, in Köln zu gewinnen, das ist statistisch bewiesen. Es wäre also sehr vermessen zu sagen, wir wollen nach 20 Minuten 3:0 führen. Wir brauchen kleine Erfolgserlebnisse und unsere Qualität von der ersten Minute an. Dürfen uns keine Fehler leisten. Wir müssen uns ganz klar an den Plan halten, Köln weh tun und gewinnen, das ist der klare Plan.“

11.51 Uhr: Eine Saison ohne Titel? „Ich würde mich voll verantwortlich fühlen. Das kann mir auch niemand ausreden, so bin ich immer gewesen. Sobald ich das Trikot oder Trainingsleibchen eines Vereins anziehe und an der Seitenlinie stehe, bin ich verantwortlich für alles, was passiert.“

11.51 Uhr: Dankeschön an Mainz im Falle von Schützenhilfe? „Wir haben das Geschenk schon vor vier Wochen abgeliefert. Da ist jemand massiv in der Bringschuld.“

Stimmung beim FC Bayern auch nach Tiefschlag gegen Leipzig „nach vorne gerichtet“

11.47 Uhr: Tiefschlag aus der vergangenen Woche weggesteckt? „Kämpferisch das zu beurteilen, ist schwer, aber die Stimmung war trotz allem nach vorne gerichtet. So schwer es fällt, aber es ist nicht der richtige Moment zurückzuschauen und die Fehleranalyse überzustrapazieren. Es gibt nur noch ein Spiel, es besser zu machen, was ist dann die Message? Wir haben versucht, das über zwei freie Tage zu verdauen. Die Frustration sollte nicht das Übergewicht bekommen. Ich glaube, dass das das Richtige war. Es ist trotzdem ein sehr zwiegespaltenes Gefühl bei mir. Wir haben das Spiel mehr verloren, als unser Gegner es gewonnen hat. Trotzdem bin ich nicht bereit, die letzten zehn Tage davor auszuradieren. Das passt nicht zusammen, was wir gesehen haben, im Stadion und davor. Mehr kann ich dazu aktuell nicht sagen. Wir wollen die Chance ergreifen, es ist zwar nur eine Minimalchance, aber die wollen wir nutzen.“

11.46 Uhr: „Die Langzeitverletzten sind nicht dabei, Choupo kommt aber zurück. Ansonsten sind auch alle fit.“

11.44 Uhr: Und die Zusammenarbeit mit Hasan und Oliver? „Die beiden sind die maßgeblichen Ansprechpartner für mich gewesen bisher, wir sind in Planungsgeprächen für die kommende Saison, aber wir konnten bisher noch keinen großen Blick über den Tellerrand werfen, wir mussten uns auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Ich kann nicht beeinflussen, was am 30. Mai passiert.“

Gute Neuigkeiten beim FC Bayern: „Choupo ist bereit“

11.42 Uhr: Die Motivation der Spieler? „Spieler müssen noch einmal bereit sein, alles zu geben, das ist ihre Verpflichtung. Einige sehnen sich sicher nach Urlaub und ein bisschen Abstand. Aber es muss unser Ziel sein, dass die Säbener Straße der Ruhepol der Mannschaft ist. Es muss Ruhe herrschen. Das ist die Grundlage für alle Erfolge.“

11.41 Uhr: Schlechterer Fußball als vor Tuchel? „Jeder darf seine Meinung haben, wir sind nicht zufrieden mit den Ergebnissen, wir wollen dominanter, flüssiger spielen, das gelingt uns aktuell nicht. Aber wir bleiben bei uns und steigen nicht in die Diskussion ein.“

11.40 Uhr: „Choupo ist bereit, er hat die letzten beiden Trainings mitgemacht, ohne Reaktion im Knie. Wenn das so bleibt, dann steht er im Kader. Ich habe mitbekommen, dass es Schlagzeilen gibt zu Lucas und das hat mich auch überrascht. Keine Ahnung, ob das stimmt.“

Manuel Neuer mit nach Köln? „Da bin ich überfragt“

11.38 Uhr: Kommt Neuer mit nach Köln und was ist eigentlich mit Hernandez? „Es wäre mehr als unverantwortlich, Hernandez mitzunehmen, er hat den Wiedereinstieg in Rekordzeit hingelegt. Es war an der Zeit, dass er das macht im Training, er konnte es machen. Es geht also auf keinen Fall. Aber Lucas spielt in meinen Planungen eine große Rolle, er ist für mich ein Führungsspieler. Ich bin überfragt, ob wir Manuel Neuer mitnehmen, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht.“

11.37 Uhr: „Es kann alles passieren, es muss nur eine kleine Unaufmerksamkeit geben, Elfmeter, Rote Karten. Wir hatten auch schon Spiele, wo uns das passiert ist. Es ist unsere eigene Schuld, dass wir jetzt in dieser Situation sind. Das wird keine Saison mehr, mit der wir zufrieden sind, wo uns die Punkteausbeute reichen wird, egal, wie es morgen ausgeht. Wir müssen das bis zum Ende laufen, egal, ob es uns gefällt oder nicht. Da kommt es auch nicht drauf an, ob das andere Spiel schon früh entschieden ist.“

11.36 Uhr: Wie geht man so ein Spiel an? „Leider brauchen wir nicht mehr gucken, für uns ist es sonnenklar, wir müssen gewinnen. Wir brauchen Schützenhilfe.“

11.35 Uhr: Die PK beginnt mit einer kleinen Verspätung.

Update vom 26. Mai, 10.58 Uhr: In etwas mehr als einer halben Stunde geht es los, dann tritt Thomas Tuchel vor die Journalisten. Indes macht eine Umfrage der Voting-Plattform FanQ die Runde, in der die Frage beantwortet wird, wem Fußball-Fans in Deutschland die Deutsche Meisterschaft mehr gönnen. Das Ergebnis ist eindeutig: 69,7 Prozent stimmten demnach für Borussia Dortmund, für den FC Bayern hingegen stimmten nur 8,9 Prozent. Das ist deutlich.

Borussia Dortmund hat die Nase vor dem FC Bayern im Meisterschafts-Rennen

Erstmeldung vom Freitag, 26. Mai, 10.07 Uhr: München - In ganz Deutschland spürt man sie schon, diese besondere Stimmung. Am Samstag (27. Mai) kommt es zum Fernduell um die Deutsche Meisterschaft zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund – so spannend war es schon verdammt lange nicht mehr.

Der BVB hat aktuell die Nase vorne, nachdem sich die Münchner am vergangenen Spieltag mit 1:3 im heimischen Stadion gegen Leipzig geschlagen geben mussten, die Dortmunder ihre Hausaufgaben in Augsburg hingegen erledigten und am deutschen Rekordmeister in der Tabelle vorbeiziehen konnten.

Thomas Tuchel stellt sich in dieser Saison ein letztes Mal den Fragen der Journalisten. © Markus Fischer/imago

FC Bayern hat Chance auf zwei Titel bereits final verspielt

Nach den verspielten Chancen in der Champions League und dem DFB-Pokal steht auch die elfte Deutsche Meisterschaft in Folge auf der Kippe, der FC Bayern könnte am Samstag seine erste titellose Saison seit 2012 betrauern. Trainer Thomas Tuchel wird sich in dieser Saison ein letztes Mal den Fragen der Journalisten stellen, ehe es für die Mannschaft nach Köln geht.

Alle wichtigen Aussagen von Tuchel lesen Sie hier – wir sind im Live-Ticker dabei. (msb)