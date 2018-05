Sammer glaubt an Finaleinzug gegen Real: „Spricht alles für den FC Bayern“

Um nach dem bitteren Hinspielergebnis gegen Real doch noch den Finaleinzug klarzumachen, brauchen die Bayern am Dienstag eine echte Monster-Leistung. Ein alter Weggefährte sieht die Bayern jedoch im Vorteil.

Madrid - Ex-Nationalspieler Matthias Sammer ist fest vom Einzug des deutschen Fußballmeisters Bayern München ins Champions-League-Endspiel überzeugt. "Ich lege mich fest, dass der FC Bayern den Sprung ins Finale schaffen wird. Körperliche Verfassung, taktische Elemente und der psychologische Faktor. In diesen Punkten spricht, wenn auch nur um Nuancen, alles für den FC Bayern", sagte der Eurosport-Experte vor dem Halbfinalrückspiel am Dienstagabend* (20.45 Uhr/Sky und ZDF) im Estadio Santiago Bernabeu gegen Titelverteidiger Real Madrid.

Real sei ein starker Mythos, "aber Real ist nicht in der Über-Form der letzten Jahre", betonte der Europameister von 1996. Das Hinspiel in München hatten die Königlichen um Weltfußballer Cristiano Ronaldo mit 2:1 gewonnen. Sammer weiter: "Sicherlich ist die defensive Kompaktheit in der Verbindung mit der Qualität nach vorne bärenstark. Nur die Löcher in der Defensive, resultierend aus der veränderten Spielidee, waren schon groß. Das wird sich auch in Madrid wieder ergeben."

Sammer: „Das Finale ist Jupp total zu gönnen“

Ob allerdings die sich ergebenden Torchancen dieses Mal von den Bayern genutzt werden, "da bin ich kein Prophet", meinte der langjährige DFB-Sportdirektor und Bayern-Sportvorstand. Sammer hob die tolle Arbeit, die Bayern-Chefcoach Jupp Heynckes in dieser Saison beim Rekordchampion geleistet hat, hervor. "Das Finale ist Jupp total zu gönnen. Was er jetzt noch einmal nach der Übernahme von Carlo Ancelotti geleistet hat, ist nicht hoch genug zu bewerten", sagte Sammer.

Heynckes habe Mannschaft und den Verein stabilisiert. Sammer: "Er hat das Mia san mia in einer Leistungsstärke und gleichzeitig in einer sympathischen Art und Weise dem Verein und der Mannschaft vermittelt. Er hat einen extremen Anteil, der nicht hoch genug einzuschätzen ist."

Sammer fordert allerdings von Torjäger Robert Lewandowski bei Real eine klare Leistungssteigerung gegenüber dem Auftritt in München: "Ich bin bei Jupp Heynckes, dass Robert ein Weltklasse-Spieler ist. Aber Weltklasse zeigt sich in Weltklasse-Momenten, in den Situationen, wo du das Außergewöhnliche beweisen musst. Ich finde das Rückspiel ist ein wunderbarer Augenblick, seine Gefährlichkeit und seine Klasse zu zeigen."

