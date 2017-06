Sampaoli neuer Nationaltrainer Argentiniens

Buenos Aires (dpa) - Der bisherige Trainer des FC Sevilla, Jorge Sampaoli, hat die Leitung der argentischen Nationalelf übernommen. Er habe einen Fünf-Jahres-Vertrag bis zur WM 2022 in Katar unterzeichnet, erklärte Sampaoli am Donnerstag auf einer Pressekonferenz des Verbands AFA in Buenos Aires.

Hauptziel Sampaolis ist, mit seinem Team das Ticket zur WM 2018 in Russland einzulösen. "Die Lage Argentiniens in der WM-Qualifikation ist schwierig", gab der ehemalige Coach Chiles zu. Das Team um Weltstar Lionel Messi steht in der südamerikanischen Quali bei vier noch ausstehenden Spieltagen auf dem fünften Platz. Für die WM qualifizieren sich die ersten vier der Südamerika-Gruppe direkt. Der Fünfte muss in einem Playoff-Vergleich gegen ein Team aus Ozeanien antreten.

Das Debüt Sampaolis wird am 9. Juni in Australien mit dem Freundschaftsspiel gegen Argentiniens Erzrivalen Brasilien stattfinden. Der neue Trainer nominierte unter anderen Inter Mailands Stürmer Mauro Icardi und lässt Sergio Agüero von Manchester City zuhause. "Es ist wichtig, dass Messi Spieler um sich hat, die mit seinem Spiel vereinbar sind", sagte Sampaoli. In der Qualifikationsrunde trifft Argentinien als nächstes am 31. August in Montevideo auf Uruguay.

Als Manager der Nationalelf wurde mit Sampaoli der ehemalige Weltmeister Jorge Burruchaga vorgestellt, der 1986 das Siegestor im WM-Finale gegen Deutschland erzielt hatte.

