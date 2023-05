„Frech“: Fans des FC Bayern sauer über neue Trikot-Preise

Von: Johannes Skiba

Die Vorstellung des neuen Heimtrikots des FC Bayern München für die nächste Saison erhitzt die Gemüter – sowohl in Bezug auf das Design als auch den Preis.

München – Der FC Bayern München hat sein neues Heimtrikot für die kommende Saison vorgestellt. Die Reaktionen auf das Fußballhemd sind geteilt. Neben dem schlichten Design sorgt vor allem der hohe Preis für Aufregung. Satte 100 Euro verlangt der deutsche Rekordmeister für die Oberbekleidung – ohne Beflockung von Spielernamen und Nummer. Die Fans zeigen sich auf den Social-Media-Plattformen insgesamt unzufrieden.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 Deutsche Meisterschaften: 32x

100 Euro für das Jersey des FC Bayern sind vielen Fans zu viel

Ein User schrieb auf Twitter unter den Post des FC Bayern München zum neuen Heimtrikot: „Der Preis ist jetzt endgültig unverschämt!“ Ein weiterer eher ironischer Kommentar lautete: „Nächstes Jahr dann bitte auf 125 Euro hochsetzen. 99 Euro ist echt nen Schnapper.“

Ein anderer Twitter-User wurde etwas deutlicher und machte seinem Unmut Luft: „Die Preise sind frech. Wollte mir eigentlich das neue Trikot holen, aber nicht für solche Mondpreise.“ Mit dem Bewusstsein, dass die hohe Preisansetzung einige Anhängerinnen und Anhänger verstimmen wird, hatte der FCB offenbar vorgesorgt. Der Verein bietet für Bestellungen bis zum 30. Juni eine Rabattaktion, durch die 15 Euro für eine Beflockung entfallen. Das ist allerdings nur ein kleiner Trost, denn neben dem Preis ist auch das Design ein Streitpunkt für die Fans der Münchener.

Jamal Musiala mit dem neuen Heimtrikot des FC Bayern für die Saison 2023/24 © Screenshot/ Twitter FC Bayern München

Design des neuen Heimtrikots des FC Bayern ist an Zeiten des Bundesliga-Aufstiegs angelehnt

Dabei spielt der FC Bayern München beim Design des neuen Heimtrikots an vergangene Zeiten an, in denen der heutige Erfolg des Klubs nicht mal erahnt werden konnte. Das weiße Shirt mit den roten Ärmeln ist laut der offiziellen Mitteilung des Vereins „eine Anspielung auf das Heimtrikot, das die Spieler 1965 nach dem Aufstieg in die Erste Liga getragen haben. Die Innenseite des Kragens vervollständigt das Design mit dem Schriftzug „Rot & Weiß ein Leben lang“, der das „Mia san mia“ im Nacken ergänzt.“

Während einige Fans sich auf Twitter begeistert zeigten, waren andere User irritiert von der Farbauswahl: „Das Trikot gefällt mir nicht besonders. Unsere Hauptfarbe ist rot und nicht weiß!“ Thomas Müller kann sich hingegen voll mit den neuen Trikots seines Herzensvereins identifizieren: „Die Farben Rot und Weiß begleiten mich schon mein Leben lang. Das neue Heimtrikot steht mit diesem traditionellen Design für die Erfolgsgeschichte des FC Bayern München“, wie der langjährige Bayern-Akteur auf der Homepage des Klubs zitiert wird. (jsk)