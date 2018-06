Bundesliga-Gründungsmitglied ändert Vereinslogo - Fans protestieren heftig

Das hatten sich die Bosse von Preußen Münster wohl anders vorgestellt. Nach der Veröffentlichung des neuen Vereinslogos, kommt heftiger Gegenwind von den Fans.

Münster - Vereinslogos sind den Fans heilig - entsprechend empfindlich reagieren sie auf Veränderungen. Der Aufschrei bei den Fans des SC Preußen Münster war entsprechend groß, als der Verein am Dienstagnachmittag urplötzlich ein neues Vereinslogo präsentierte. Die Anhänger des Bundesliga-Gründungsmitglieds, das aktuell in der 3. Liga spielt, machen ihrem Ärger bei Facebook und Twitter Luft.

„Gemeinsam mit der renommierten Hamburger Agentur Jung von Matt wurde das bisherige Logo so weiterentwickelt, dass es den Anforderungen eines modernen kommunikativen Auftritts entspricht, ohne seinen identitätsstiftenden Charakter zu verlieren“, hatte der Verein am Dienstag mitgeteilt. „Besonderer Wert wurde dabei auf eine reduzierte Illustration gelegt, die auf überflüssige Details verzichtet.“

Es ist aber nicht das neue Logo an sich, das in der Kritik steht. Vielmehr ärgern sich die SCP-Fans über die Art und Weise, wie der Verein den neuen Markenauftritt entwickelt und kommuniziert hat. Was die Fans besonders stört, lesen Sie bei msl24.de.*

Hier zum Vergleich das alte logo des SC Preußen Münster.

