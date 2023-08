Fans spotten über den VfB: „Haben nicht mehr den schlechtesten Hauptsponsor der Bundesliga“

Von: Nadja Pohr

Der französische Sportwetten- und Online-Poker-Anbieter Winamax ist der neue Trikotsponsor beim VfB Stuttgart. Für viele Fans eine Fehlentscheidung. © VfB Stuttgart

Der neue Trikotsponsor des VfB Stuttgart fällt nicht nur bei den eigenen Fans, sondern auch bei Anhängern anderer deutschen Vereine durch. Im Netz hagelt es Kritik.

Stuttgart - Nachdem bekannt wurde, dass die Mercedes-Benz-Bank vom Trikot des VfB Stuttgart verschwinden wird, begann bei den Fans das Rätselraten. Würde vielleicht Porsche die Brust der Schwaben zieren? Immerhin ist der Sportwagenhersteller zusammen mit der Tochtergesellschaft MHP groß beim VfB eingestiegen. Oder wird es ein anderes Unternehmen aus Baden-Württemberg wie Bosch oder Ritter Sport – ganz im Sinne des „Württembergischen Weltmarkenbündnisses“, das VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle hervorhob?

Inzwischen ist klar, wer der neue Hauptsponsor der Stuttgarter ist: keine Firma aus der Region, sondern der französische Sportwetten- und Onlinepoker-Anbieter Winamax. Als die ersten Gerüchte dazu aufkamen, reagierten die VfB-Fans bereits verärgert. Nachdem der Deal nun öffentlich ist, hagelt es weitere Kritik und Spott.

„Werte verkauft“: Fans ätzen gegen neuen Trikotsponsor des VfB Stuttgart

Für viele Fans im Netz ist die Zusammenarbeit des VfB Stuttgart mit dem Wettanbieter Winamax „unfassbar peinlich und beschämend“. Denn aufgrund der Gefahr von Spielsucht gelten im Fußball solche Sponsoren als umstritten. Die Fans in Stuttgart werfen dem Verein vor, er habe seine „Werte verkauft“. „Lieber kein Sponsor als so einer“, wettert ein Anhänger. Andere kritisieren dagegen, dass bei so einem „wirtschaftlich starken Standort“ kein anderer Sponsor gefunden werden konnte.

Hohn und Spott gibt es für den Verein für Bewegungsspiele auch von einigen Fans anderer deutschen Vereine. „Ihr verhaut gerade euren guten Ruf“, kommentiert etwa ein Anhänger von Borussia Mönchengladbach. „Schämt euch“, ätzt ein Schalke-Fan. „Wir haben nicht mehr den schlechtesten Hauptsponsor in der Bundesliga“, freut sich dagegen hämisch ein Bremer. Manch einer glaubt, Stuttgart sei auf einem guten Weg, ein kommerzialisierter Verein zu werden. „Schon lustig, wie Stuttgart innerhalb von einem Jahr Red Bull Leipzig einholt“, äußert etwa ein Hannover-96-Anhänger.

VfB verkauft Kindertrikots ohne umstrittenen Sponsor „Winamax“

Dass der neue Trikotsponsor bei der Anhängerschaft auf große Kritik stoßen wird, haben die Verantwortlichen des VfB wohl einkalkuliert – darauf weist zumindest die Entscheidung über die Kindertrikots hin. Alle Jerseys in den Kindergrößen werden nämlich ohne den umstrittenen Anbieter „Winamax“ verkauft. Stattdessen steht auf der Brust „Stuttgart“, um unter anderem „die Verankerung des VfB in der Region zu betonen“, wie der Verein schreibt.

Die Diskussion wird bei den Schwaben wahrscheinlich auch noch etwas länger anhalten. Einige Fans kündigten bereits an, dass sie das Thema auf der Mitgliederversammlung einbringen wollen. Diese findet am Sonntag, 10. September, in der MHPArena statt.