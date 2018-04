Schalke gegen Dortmund: Tedesco und Stöger auf Schmusekurs vor dem Derby

Beim Revierderby zwischen Schalke und Dortmund geht es in diesem Jahr nicht nur emotional, sonder auch sportlich um sehr viel. Beide Trainer loben den jeweiligen Gegner.

Gelsenkirchen/Dortmund - Die emotionalen Bilder des denkwürdigen Hinspiel-Spektakels flimmerten noch einmal über die Bildschirme im Schalker Presseraum. Trainer Domenico Tedesco schüttelte ungläubig den Kopf, Sportvorstand Christian Heidel lächelte. „Ich hatte Gänsehaut, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe", sagte Tedesco nach dem Ende des Videofilms. An eine Fortsetzung glaubt er allerdings nicht. „Es wird ein komplett anderes Spiel sein", sagte Tedesco vor dem 174. Revierderby (Sie können die Partie auf wa.de* im Live-Ticker verfolgen) am Sonntag gegen den Erzrivalen Borussia Dortmund.

Da hätte sein BVB-Trainerkollege Peter Stöger sicherlich nichts gegen. Der Österreicher verfolgte als damaliger Trainer des 1. FC Köln das 4:4 im Derby für die Ewigkeit vor dem Fernseher. Die 4:0-Pausenführung verspielte Dortmund noch unter seinem Vorgänger Peter Bosz. „Mir ist es ergangen wie vielen anderen auch. Ich konnte es einfach nicht glauben. Es war schon speziell", sagte Stöger, der aber ebenso wie Tedesco keine Auswirkungen für das Rückspiel erwartet: „Wir ziehen für das Spiel am Sonntag nicht das 4:4 heran."

Stöger lobt Schalke...

Die Brisanz ist ohnehin groß genug. Im Revierkampf um die Vizemeisterschaft könnte eine Vorentscheidung fallen, zudem geht es für beide Mannschaften um den Einzug in die Champions League. Mit einem Sieg kann der BVB an Schalke vorbeiziehen und auf Platz zwei klettern. „Ich freue mich auf dieses Spitzenspiel. Es ist immer Brisanz im Derby. Aber die Ausgangslage, dass wir vorbeiziehen können, macht es außergewöhnlich", sagte Stöger. In seiner Zeit als Kölner Coach hat er in der Liga nie in der Schalker Arena verloren. „Ich fahre gerne in dieses Stadion", sagte Stöger daher.

Vom Gegner ist er beeindruckt. Auch wenn er es als BVB-Trainer eigentlich nicht sagen dürfe, aber „ich habe großen Respekt davor, wie Schalke in dieser Saison auftritt. Sie haben eine gute Organisation und viel Teamgeist. Sie sind gut unterwegs." Am Sonntag wolle man Schalke aber die Stärken nehmen. Dafür benötige man ein gutes Passspiel und eine gute Laufarbeit, so Stöger: „Wir versuchen, spielerische Lösungen zu finden."

...und Tedesco die Dortmunder

Viermal trennten sich beide Teams in der Liga zuletzt mit einem Unentschieden, der letzte Schalker Sieg datiert vom September 2014. Die Durststrecke soll am Sonntag beendet und damit eine starke Bundesligasaison gekrönt werden. Tedesco mahnt sein Team aber vor zu großer Euphorie. „Natürlich werden Emotionen da sein. In solchen Spielen ist es aber wichtig, einen klaren Kopf zu haben", sagte der 32-Jährige.

Tedesco warnt aber ebenso wie Stöger vor dem Gegner. „Ich höre oft, dass Dortmund in der Krise ist. Wenn man von 14 Spielen nur eins verliert, dann ist man weit weg von einer Krise. Peter Stöger hat die Mannschaft enorm stabilisiert. Wir haben sechs Spiele in Folge gewonnen, und sie liegen nur einen Punkt hinter uns. Das sagt alles", sagte der Schalker Coach, der einen „mutigen" Auftritt fordert.

„Einmaliges“ Derby in Deutschland

Die Fans beider Lager fiebern dem Derby seit Wochen entgegen, die Arena ist mit 61.786 Zuschauern ausverkauft. Am Samstag werden mehrere tausend Fans zum öffentlichen Abschlusstraining der Königsblauen erwartet. „So ein Derby gibt es in Deutschland nur einmal - und das ist Schalke gegen Dortmund", sagte Leon Goretzka.

*wa.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

