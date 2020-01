Schalke gegen Gladbach im Live-Ticker: Stürmer-Trio beim Auftakt-Kracher im Fokus

Der FC Schalke 04 empfängt am 18. Spieltag der Bundesliga Borussia Mönchengladbach.

Der FC Schalke 04 trifft zum Rückrunden Auftakt auf Borussia Mönchengladbach. Wir berichten im Live-Ticker vom Bundesliga-Topspiel.

Gelsenkirchen - Die Winterpause hat ein Ende und die Bundesliga startet am 18. Spieltag mit einem wahren Topspiel in die Rückrunde. Der FC Schalke 04 empfängt in der Veltins-Arena Borussia Mönchengladbach - *RUHR24.de berichtet im Live-Ticker.

Nur fünf Punkte trennen Schalke (5., 30 Punkte) und Gladbach (2., 35 Punkte) in der Tabelle. Die Königsblauen gehen mit dem Vorhaben in die Partie, den Rückstand auf zwei Zähler zu verkürzen.

