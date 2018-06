Schalke bestätigt: S04-Star in Autounfall mit Todesopfer verwickelt

Schreckliche Neuigkeiten

+ © dpa / Ina Fassbender Armine Harit (l.) war in einen Autounfall mit Todesfolge verwickelt. © dpa / Ina Fassbender

Amine Harit von Schalke 04 war in einen Unfall in der Nähe von Marrakesch verwickelt, bei dem ein 30-Jähriger ums Leben kam. Das bestätigte der Verein am Samstagabend.