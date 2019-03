Auch das noch: Schalke-Fans müssen im BVB-Flieger nach Hause

Nach 0:7-Niederlage in Manchester

Die Niederlage dürfte den Schalker Fans noch in den Knochen gesteckt haben, als sie am Flughafen von Manchester gleich den nächsten Tiefschlag einstecken mussten: Ausgerechnet der "Mannschaftsairbus" des BVB wartete am Gate, um die mitgereisten Anhänger zurück nach Düsseldorf zu bringen...