Beeindruckende Choreo! Schalke-Fans ehren verstorbenen Kumpel

Die Fans des FC Schalke 04 ehrten vor dem Heimspiel gegen den SC Freiburg den verstorbenen Schalke-Ultra mit einer beeindruckenden Choreo.

Gespenstische Stille herrschte am Mittwoch (18. Dezember) beim Auswärtsspiel des FC Schalke 04 gegen den VfL Wolfsburg (1:1). In einer Durchsage teilte der Stadionsprecher den Fans in der Volkswagen Arena mit, dass ein Fan des S04 auf dem Weg ins Stadion gestürzt sei und sich hierbei tödlich verletzte. Sofort stellten beide Fanlager den Support ein.

Auch beim letzten Spiel der Hinrunde überschattete der Todesfall von Fan "Drüse" die Stimmung in der Veltins-Arena. In der Partie der Knappen gegen den SC Freiburg organisierten die Schalke-Fans eine beeindruckende Choreo, *wie RUHR.de berichtet. Die Gedenk-Aktion galt dem verstorbenen Kollegen.

