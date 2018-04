Doppelt Derbysieger: Schalke lässt der 4:4-Aufholjagd ein 2:0 gegen Dortmund folgen

Das Hinspiel war die spektakulärste Partie der Saison in der Bundesliga. Aus 4:0 wurde 4:4. Nun kam Borussia Dortmund zur Revanche für eine gefühlte Niederlage nach Schalke. Und verlor gleich nochmal.

Derby im Revier – mehr Emotion geht nicht. Der Schnellcheck:

Wie war die Ausgangslage vor dem Revanche-Derby?

Na klar, da war die Führung, die Dortmund verspielt hat. Dieses unglaubliche 4:0. Von dem Nuri Sahin sagt: „Dieses Spiel werde ich nie vergessen.“ Ganz nebenbei geht es auch um die Champions-League-Plätze. Auch der letzte Spieltag war in den Köpfen. Und spiegelte sich in der Aufstellung. Während BVB-Trainer Peter Stöger exakt die Startelf vom 3:0 gegen Stuttgart brachte, wechselte Schalkes Domenico Tedesco nach dem 1:2 in Hamburg, bedingt auch durch Sperren und Verletzungen, gleich auf sechs Positionen.

Gab es diesmal einen Derbysieger?

Gab es. Schalke gewann verdient 2:0. Beide Treffer fielen in der zweiten Halbzeit. Für die Gastgeber war es statistisch gesehen der erste Derbysieg seit September 2014. Die königsblaue Gefühlslage aber ist eine andere. Nach dem Hinspiel druckten sie T-Shirts mit der Aufschrift: „Derbysieger 4:4“. So gesehen fühlen sich die Schalker in dieser Saison als doppelte Derbysieger. Die Fans sangen: „Die Nummer eins im Pott sind wir.“ Während die Gastgeber nun endgültig Kurs auf die Champions League nehmen, muss der BVB um das Saisonziel bangen.

Wieviel 4:4 steckte in dem Spiel in Gelsenkirchen?

Der TV-Sender Sky zeigte vor der Partie das komplette Hinspiel. Als Appetitanreger sozusagen. So spektakulär wurde das Rückspiel nicht. 4:4 geht nicht immer. Trotzdem war es ein packendes, ein kampfbetontes Derby, in dem Schalke lange Vorteile hatte.

Die erste Halbzeit fand überwiegend in der Hälfte der Gäste statt. Schalke dominierte, gewann die Zweikämpfe, machte aus dieser Überlegenheit aber nichts Zählbares. Der Distanzschuss von Alessandro Schöpf (6.) hätte die Führung bringen können, doch Roman Bürki parierte ebenso glänzend wie kurz darauf Ralf Fährmann beim Freistoß von Marco Reus.

Die verdiente Führung der Gastgeber gegen die passiven Gäste fiel aber kurz nach der Pause. Marcel Schmelzer vertändelte den Ball gegen Daniel Caligiuri, ein Pass auf Jewgeni Konopljanka – und der traf aus vollem Lauf (50.).

Wachte Dortmund ähnlich auf, wie Schalke im Hinspiel?

Okay, ein 0:1 ist kein 0:4. Aber ja, Dortmund reagierte. Was ja auch Zeit wurde. Die Borussia hatte so viel noch nicht teilgenommen an diesem Derby. Es gab auch Chancen. Schalke wackelte. Aber Schürrle zögerte, Reus traf nur Fährmann und Batshuayis Flugkopfball flog vorbei.

Dann beendete Naldo die Hoffnung der Gäste. Das kam so: Freistoß für Schalke, Distanz 25 Meter. Sky-Reporter Kai Dittmann unkt, ob seine Kollegen Naldo jetzt abhalten, einfach draufzuhalten. Naldo hält einfach drauf – und es steht 2:0 (83.). Dortmunds Abwehr-Motto in dieser Szene: Die Mauer muss weg.

Gab es denn einen Derbyhelden?

Naldo hin, Konopljanka her – der Derbyheld war am Ende irgendwie doch Domenico Tedesco. Schalkes Trainer hatte erneut alles richtig gemacht bei seinen Personalentscheidungen. Nach Spielende kniete er auf dem Rasen, später stand er bei den Ultras in der Kurve und gab den „Derbysieger, Derbysieger“.