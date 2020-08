Schalke: Testspiele und Trainingslager in der Übersicht - Sommer-Fahrplan 2020

Schalke 04 ist seit Anfang August in der Vorbereitung für die Saison 2020/21. Sie beinhaltet zwei Trainingslager und acht Testspiele. Termine im Sommer-Fahrplan.

Der Sommer-Fahrplan 2020 von Schalke 04* steht fest.

Die Mannschaft absolviert in der Sommer-Vorbereitung zwei Trainingslager und acht Testspiele.

Alle Termine im Überblick.

Hamm - Alles auf Anfang beim FC Schalke 04. Nach der verkorksten Rückrunde der abgelaufenen Spielzeit starten die Königsblauen einen neuen Anlauf. In der Hoffnung auf eine stabilere, konstantere Saison 2020/21.

Verein FC Schalke 04 Trainer David Wagner Stadion/Arena Veltins-Arena Kapazität 62.271 Plätze

Unklar ist dabei noch, wie der Kader von Schalke 04* für die Saison 2020/21 aussehen wird. Klar ist, dass die Leihspieler Juan Miranda, Jean-Clair Todibo (beide FC Barcelona), Jonjoe Kenny (FC Everton) und Michael Gregoritsch (FC Augsburg) nicht mehr zur Mannschaft von Trainer David Wagner (48) dazugehören werden.

Sicher hingegen ist, dass auf dem Transfermarkt einige Namen rund um Schalke gehandelt werden*. Aber die Verantwortlichen um Sportvorstand Jochen Schneider (49) müssen in dieser Hinsicht nun kleinere Brötchen backen: Namhafte Stars für riesige Ablösesummen wird es nicht geben (können).

⚽ #S04-Sommerfahrplan ⚽



⚒️ Trainingsauftakt in GE

🗓️ 03.08.



⚒️ Trainingslager in Herzlake (🇩🇪)

🗓️ 07.08. bis 10.08.



⚒️ Trainingslager in Längenfeld (🇦🇹)

🗓️ 21.08. bis 29.08.



Mehr Details und Infos findet ihr auf https://t.co/tgdrSrMRHZ 💻 — FC Schalke 04 (🏠) (@s04) July 27, 2020

Klar ist mittlerweile auch, wie die Sommer-Vorbereitung von Schalke 04 aussehen wird: Es wird zwei Trainingslager und acht Testspiele geben. Trainingsauftakt ist am 3. August in Gelsenkirchen.

Anders als in den Vorjahren, bestreitet Schalke sein Trainingslager diesmal nicht in Mittersill, weil Schalke einem Hochzeitspaar den Vortritt lässt*. Stattdessen gibt es zunächst ein Kurz-Trainingslager in Herzlake. Das zweite Trainingslager findet in Längenfeld in Österreich statt.

Sommer-Fahrplan 2020 von Schalke 04: Keine Fans im Trainingslager in Herzlake - Lage in Österreich offen

In Herzlake werden Fans die Trainingseinheiten von Schalke 04 „auf Grund der örtlichen Gegebenheiten“ nicht verfolgen können. Ob und inwieweit dies in Österreich möglich sein wird, sei wegen der dynamischen Entwicklung der Corona-Pandemie und lokaler Vorschriften noch nicht absehbar.

Wie sieht die Vorbereitung des FC Schalke 04 für die am 18. September startende Bundesliga-Saison* aus? Wie lauten die Termine für Trainingslager, Testspiele und Co.? WA.de* gibt einen Überblick über den königsblauen Sommer-Fahrplan.

Sommer-Fahrplan 2020 von Schalke 04: Termin für Trainingslager - Ersatz für Mittersill gefunden

Schalke wird im Sommer 2020 zwei Trainingslager abhalten: in Herzlake und in Längenfeld (Österreich).

Aufgrund einer Termin-Kollision in Folge der Corona-Verschiebung geht es für Schalke diesmal nicht nach Mittersill.

Insgesamt gibt es acht Testspiele für die Mannschaft von Trainer David Wagner.

+ Schalke 04 wird sein Trainingslager 2020 ausnahmsweise nicht in Mittersill beziehen. © picture alliance/Tim Rehbein/dpa

Sommer-Fahrplan 2020 von Schalke 04: Termine für Testspiele

Zur Vorbereitung für die neue Saison gehören naturgemäß auch Testspiele. Insgesamt wird Schalke 04 acht Partien in der Vorbereitung bestreiten.

Testspiel Datum Uhrzeit Ort Ergebnis FC Schalke 04 - VfL Osnabrück 9. August 2020 19 Uhr Ankum 5:1 FC Schalke 04 - SC Verl 15. August 2020 folgt - Testspiel geplant 18. August 2020 - - - Testspiel geplant 24. August 2020 - - - Doppel-Test geplant 28. August 2020 - - - FC Schalke 04 - Viktoria Köln 2. September 2020 - - - FC Schalke 04 - VfL Bochum 5. September 15.30 Uhr - -

Sommer-Fahrplan 2020 von Schalke 04: Alle Termine im Überblick

Trainingsauftakt: 3. August 2020 in Gelsenkirchen, 15.30 Uhr (geplant)

3. August 2020 in Gelsenkirchen, 15.30 Uhr (geplant) Trainingslager: 7. bis 10. August in Herzlake

21. bis 29. August in Längenfeld (Österreich)

Pflichtspiel-Auftakt für Schalke 04 ist bereits am Wochenende zum 11. September, wenn die erste Runde im DFB-Pokal ansteht. Die Partien werden bereits am 26. Juli ausgelost. *WA.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

Rubriklistenbild: © picture alliance/Tim Rehbein/dpa