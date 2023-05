Schalke trauert, Stuttgart bibbert: So lief der letzte Spieltag im Tabellenkeller der Bundesligen

Von: Maximilian Bülau, Björn Mahr

Schmerzhafter Abstieg: Schalkes starke Rückrunde war vergebens. Stürmer Sebastian Polter weint in das königsblaue Trikot. © Jan Woitas/dpa

Für RB Leipzig und die TSG Hoffenheim ging es am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga praktisch um nichts mehr. Wer nun gedacht hatte, dass die beiden Klubs die Runde ausrollen lassen, der sah sich getäuscht.

Mit dem Ergebnis, dass ihre jeweiligen Gegner einen bitteren Nachmittag erlebten. Schalke 04 steigt nach der 2:4-Niederlage in Leipzig ab. Der VfB Stuttgart kann sich nach dem 1:1 gegen Hoffenheim zumindest noch über die Relegation retten. Für ein weiteres Jahr in der Bundesliga planen können der FC Augsburg und der VfL Bochum. Ein Überblick über das Drama im Abstiegskampf.

Schalke 04

Erst sah es schlecht aus, dann ganz gut – am Ende reichte es aber nicht für Schalke. Durch Bochums Sieg gegen Leverkusen wäre ohnehin nur noch die Relegation möglich gewesen. In Leipzig lag Schalke nach Treffern von Konrad Laimer und Christopher Nkunku schon nach 19 Minuten 0:2 zurück. Marcin Kaminski sorgte für das 1:2, Willi Orban glich per Eigentor aus. Doch Yussuf Poulsen sowie erneut Nkunku besiegelten spät den fünften Abstieg der Schalker aus der Bundesliga – obwohl die Knappen in der Rückrunden-Tabelle Achter sind. Nkunku durfte sich zusammen mit Bremens Niclas Füllkrug über die geteilte Torjägerkanone freuen.

VfB Stuttgart

Durch die Niederlage des FC Augsburg hatten es die zuletzt starken Stuttgarter tatsächlich noch in der eigenen Hand – mit einem Sieg gegen Hoffenheim wäre der direkte Klassenerhalt sicher gewesen. Lange passierte nichts, dann ging die TSG in Führung, Ihlas Bebou traf (75.). Zwar gelang dem VfB schnell der Ausgleich durch Tiago Tomas (80.) – für mehr reichte es aber nicht. Deswegen heißt es nun ab Donnerstag: Relegation gegen den Hamburger SV (20.45 Uhr/Sat. 1 und Sky), zunächst in Stuttgart, dann in Hamburg (Montag, 20.45 Uhr/Sat.1 und Sky). Gute Erinnerungen daran haben die Schwaben nicht unbedingt: 2019 scheiterte der VfB an Union Berlin und stieg zum vierten Mal ab.

FC Augsburg

Für den FC Augsburg wurde es noch einmal richtig eng. Hätte Stuttgart gewonnen, wäre es für die bayerischen Schwaben in die Relegation gegangen. Der FCA erlebte bei der 0:2-Niederlage in Mönchengladbach einen gebrauchten Tag: Es gab einzig zwei Gegentore durch Luca Netz und Jonas Hofmann und eine Rote Karte gegen Verteidiger Robert Gumny.

VfL Bochum

Aus dem Tabellenkeller feierte neben der bereits abgestiegenen Berliner Hertha nur der VfL Bochum einen Sieg – und was für einen: 3:0 gegen Bayer Leverkusen. Zwar spielte der Elf von Trainer Thomas Letsch auch die frühe Rote Karte gegen Leverkusens Amine Adli in die Karten (8.), aber auch so überzeugte der VfL auf ganzer Linie. Der Japaner Takuma Asano war kaum zu stoppen und bereitete das 1:0 von Philipp Förster vor und schoss das 2:0 selbst. Den dritten Treffer besorgte Kevin Stöger per Lupfer.

Bielefeld bibbert

Nachsitzen heißt es für Arminia Bielefeld. Der Fußball-Zweitligist beschloss die Saison nach einer 0:4-Pleite beim 1. FC Magdeburg auf dem drittletzten Platz. Der 1. FC Nürnberg und Eintracht Braunschweig sind gerettet. Absteigen müssen Jahn Regensburg und Sandhausen.



Nun geht es für Bielefeld am Freitag ab 20.45 Uhr (Sat. 1, Sky) im Relegations-Hinspiel beim Drittligisten Wehen Wiesbaden weiter.



Aus der 3. Liga steigen Bayreuth, Zwickau, Oldenburg und Meppen ab. Den Aufstieg in die Klasse geschafft haben Preußen Münster, der VfB Lübeck und der SSV Ulm. Ein weiterer Aufsteiger wird noch zwischen Unterhaching und Cottbus ermittelt. (Björn Mahr und Maximilian Bülau)