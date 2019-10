Wegen Sperrung: Verkehrschaos vor Schalke-Spiel gegen Köln befürchtet - Polizei gibt Tipp

Schalke trifft am Samstagabend (18.30 Uhr) auf den 1. FC Köln. Doch vor dem Topspiel könnte es im Ruhrgebiet zu einem Verkehrschaos kommen. Diesen Anreiseweg sollten Fans wählen.

Wenn der FC Schalke 04 am Samstagabend (18.30 Uhr) in Gelsenkirchen auf den 1. FC Köln trifft, könnte es zu einem Verkehrschaos in der Region rund ums Stadion kommen. Darüber berichtet 24VEST.de*. Demnach ist die Autobahn 43 am Wochenende zwischen der Anschlussstelle Recklinghausen/ Herten und dem Autobahnkreuz Recklinghausen gesperrt.

Polizei Gelsenkirchen bittet Schalke-Fans um alternative Anreiseroute

Die Polizei Gelsenkirchen wendet sich deshalb an alle Fans: "Weichen Sie über die A52 und die B224 aus und planen Sie mehr Zeit für die Anreise ein! Wenn Sie über die A2 aus Richtung Oberhausen nach Gelsenkirchen kommen, fahren Sie an der Abfahrt Gelsenkirchen-Buer vorbei und nutzen Sie die Ausfahrt Herten, um zur Arena zu kommen."

