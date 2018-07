Günter Eichberg, der langjährige Präsident des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04, ist tot.

Gelsenkirchen (dpa) - Wie der Revierclub der Deutschen Presse-Agentur am Montag bestätigte, starb Eichberg im Alter von 72 Jahren am Sonntag in seiner Heimatstadt Gütersloh.

Zuvor hatte die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ über den Tod Eichbergs berichtet, der von 1989 bis 1993 Präsident des FC Schalke 04 war.

dpa