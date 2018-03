Pep-Stars brennen die Sicherungen durch - jetzt muss City bluten

Englands Fußball-Spitzenklub Manchester City wird für das Fehlverhalten einiger Stars beim peinlichen FA-Cup-Aus im Achtelfinale beim Drittligisten Wigan Athletic (0:1) zur Kasse gebeten.

Manchester - Der englische Verband FA verhängte am Freitag eine Strafe in Höhe von 50.000 Pfund (etwa 56.000 Euro) gegen den Klub von Teammanager Pep Guardiola.

Im Spiel am 19. Februar hatte Schiedsrichter Anthony Taylor City-Profi Fabian Delph (45.+2) die Rote Karte gezeigt. Dies führte zu wilden Protesten und Diskussionen, mehrere City-Stars gingen den Unparteiischen an und redeten hektisch auf ihn ein. Die FA wertete dieses Verhalten als nicht respektvoll.

In Unterzahl verlor Guardiolas Team die Partie durch einen Treffer des nordirischen Nationalspielers Will Grigg (79.), der durch den Song "Will Grigg's on fire" weltweit Berühmtheit erlangte.

sid