Bald ist es so weit: Wer schießt das 50.000. Bundesliga-Tor?

Kassel. Wenn dieser 20. Spieltag der 54. Bundesliga-Saison ein torreicher wird, dann fällt spätestens am Sonntag das 50.000. Tor. Bisher wurden genau 49.977 Treffer erzielt.

Anlass genug, auf einige Treffer der besonderen Art zurückzublicken:

DAS ERSTE TOR

Auf den ersten Treffer müssen die Fans gar nicht lange warten. Am 24. August 1963 schießt der Dortmunder Timo Konietzka (1938 - 2012) die Borussia bei deren Gastspiel im Bremer Weserstadion bereits in der ersten Minute in Führung. Dortmund verliert zwar 2:3, aber der historische Moment gehört Konietzka, der später (Saison 1982/1983) Trainer des KSV Hessen wird.

DAS SCHÖNSTE TOR

Klaus Fischer heißt der Spezialist für spektakuläre Treffer. Oft trifft er per Fallrück- oder Seitfallzieher. Als Fischer das Tor des Jahrhunderts erzielt, trägt er zwar das Trikot der Nationalmannschaft, aber auch als Schalker oder Kölner erzielt der Mann aus dem Bayrischen Wald jede Menge wunderschöne Tore. Das schönste von allen fällt am 27. September 1975 beim 2:2 zwischen dem Karlsruher SC und Schalke 04. Fischers Fallrückzieher landet zum zwischenzeitlichen 2:0 für Schalke im Karlsruher Tor. DIE PHANTOM-TORE

Thomas Helmer (Bayern München - 1. FC Nürnberg am 23. April 1994) und Stefan Kießling (Bayer Leverkusen - TSG Hoffenheim am 18. Oktober 2013) treffen jeweils das Außennetz, bekommen aber zunächst einen Treffer gutgeschrieben, weil sich der Schiedsrichter irrt. Helmer wird das Tor später aberkannt, weil das Spiel wiederholt wird. Kießling aber bleibt als offizieller Torschütze in der Statistik.

+ Torwart Jean-Marie Pfaff lenkte einen Einwurf ins eigene Tor. Foto: dpa

DIE KURIOSEN TORE

Am 12. August 1982 läuft in der Partie zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern die 44. Minute, als dem Bremer Uwe Reinders ein weiter Einwurf gelingt. Jean-Marie Pfaff weiß zwar, dass der Treffer nicht zählt, wenn er den Ball passieren lässt, aber die Hände des Münchner Torwarts machen einfach nicht, was dessen Kopf ihnen befiehlt. Sie wollen den Ball greifen, berühren ihn und fälschen ihn ins eigene Tor ab. Daraus aber wird ein reguläres und sogar goldenes Tor, denn es bleibt beim 1:0 für Werder Bremen.

So peinlich wie für Pfaff wird es 20 Jahre später für Tomislav Piplica. Im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach lenkt der Cottbusser Torwart den Ball mit dem Hinterkopf in sein Tor.

Zum Lachen ist auch die Szene, die sich am 17. April 2004 in der 77. Minute der Partie zwischen Schalke 04 und Bayer Leverkusen abspielt. Zunächst verwandelt Leverkusens Torwart Hans-Jörg Butt einen Elfmeter zum 3:1 für Bayer, aber dann schaltet Schalkes Mike Hanke blitzschnell, lässt sich den Anstoß zuspielen und schießt sofort über den zurückeilenden Butt hinweg ins Tor. Es bleibt dann beim 3:2 für Leverkusen.

+ Gerd Müller (rechts) ist der Rekordschütze. Foto: dpa

DER REKORDSCHÜTZE

Gerd Müller stellt zwischen 1965 und 1979 als Mittelstürmer des FC Bayern einen Rekord für die Ewigkeit auf. Müller braucht nur 427 Spiele für 365 Tore und erreicht damit einen unglaublichen Quotienten: 0,85.

Von Gerd Brehm und Jason Schade