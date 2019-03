Schnellcheck: Fußball-Frühling ohne deutsche Beteiligung

Kassel – Am 20. März ist Frühlingsbeginn. Acht Tage zuvor sind derartige Gefühle bei den Fußballern des FC Bayern nicht aufgekommen. Im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League verloren die Münchner gegen den FC Liverpool 1:3 (1:1) und schieden aus. Unser Schnellcheck:

Kann der Frühling für die Münchner kommen?

Nein, die Mannschaft von Trainer Niko Kovac ist nach dem 0:0 im Hin- sowie der Heimpleite im Rückspiel ausgeschieden. Damit sind alle drei deutschen Klub raus. Zuvor waren Dortmund und Schalke gescheitert. Dagegen setzte sich mit den Reds auch der vierte englische Vertreter durch und darf sich nun auf das Viertelfinale am 9./10. sowie 16./17. April freuen. Die Auslosung findet am Freitag ab 12 Uhr (live bei Sky Sport News HD) in Nyon statt. Gestern Abend gewann auch der FC Barcelona gegen Olympique Lyon 5:1 und steht ebenfalls im Viertelfinale.

Wie ging denn der Abend los?

Spannend war es. Und die Bayern begannen gut. Vor den 70 000 Zuschauern in der ausverkauften Arena kontrollierten sie die Partie. Bis auf einen Distanzschuss von Thiago sprang aber keine Chance dabei heraus. Und die Liverpooler? Die schlugen eiskalt zu: Langer Ball von Virgil van Dijk. Sadio Mané setzt sich gegen Rafinha durch. Dreht sich an der Strafraumkante um 360 Grad. Und chippt den Ball ins Tor. Weltklasse. 1:0 (26. Minute).

Aber die Hausherren schockte dieser frühzeitige Liverpooler Frühlingsgruß nicht. Nach einem langen Ball von Niklas Süle spielt Serge Gnabry im Strafraum den Ball in die Mitte. Liverpools Joel Matip will vor Robert Lewandowski retten, trifft aber zum 1:1 (38.) ins eigene Tor.

Hatte denn das Spiel nach der Pause noch etwas Frühlingshaftes?

Ein frischer Tulpenstrauß war die Partie zwar in der zweiten Halbzeit nicht. Aber es blieb natürlich packend. Schließlich brauchten die Bayern nur ein Tor zum Weiterkommen. Und das wäre in der 60. Minute fast gefallen. Wieder flankt Gnabry scharf. Diesmal geht der Ball aber an Matip und Lewandowski vorbei.

Dann aber der Schock. Eckball von James Milner. Van Dijk steigt höher als Mats Hummels und Javier Martinez und köpft zum 2:1 (69.) ein. Die Bayern brauchten wieder zwei Tore für das Viertelfinale. Aber gegen die cleveren Engländer war ein Distanzschuss von Renato Sanches noch die beste Chance. Für den endgültigen K.o. sorgte Mané. Per Kopfball traf er zum 3:1-Endstand. Das sorgte natürlich für ein strahlendes Lächeln bei Liverpools Trainer Jürgen Klopp. Zumindest ein Deutscher hat es in das Viertelfinale der Champions League geschafft.

Wie war das 100. Champions-League-Spiel von Manuel Neuer?

Vor dem 0:1 von Mané irrte der Bayern-Torwart im Strafraum ein bisschen so umher wie ein Blumenfreund, der von einem Meer von Frühlingsblühern umgeben ist. In diesem Augenblick machte der 31-Jährige, der in zwei Wochen den 32. Geburtstag feiert, einen etwas unglücklichen Eindruck. Kurz darauf war er aber wieder voll fokussiert, als Andrew Robertson aus spitzem Winkel abzog (35.). Auch im zweiten Durchgang machte er einen soliden Eindruck. Bei den weiteren Gegentreffern von van Dijk und Mané war er machtlos.

Wie war der Empfang von Joachim Löw in der Allianz-Arena?

Die Bayern-Anhänger tragen dem Bundestrainer die Ausbootung der Münchner Profis Mats Hummels, Thomas Müller und Jerome Boateng noch nach. Als Löw in der Pause auf der Großbildleinwand eingeblendet wurde, gab es Pfiffe. Da half es auch wenig, dass neben ihm DFB-Direktor Oliver Bierhoff mit Bayern-Schal saß. Sky-Reporter Wolff Fuss vermutete dabei einen „Hauch von Canossa“. Bei einer späteren Einblendung der beiden DFB-Verantwortlichen kommentierte Fuss trocken: „Jetzt ist er schon abgerückt.“ Bierhoff hatte das Bayern-Fan-Utensil nicht mehr über den Hals gelegt.