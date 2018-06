Schnellcheck-Konferenz: Portugal zittert sich weiter, Spanien ist Gruppensieger

Kassel. Letzter Vorrunden-Spieltag der Gruppe B. Es geht um den Einzug in das Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft und den Gruppensieg. Spannung ist vorprogrammiert. Am Ende setzen sich die Favoriten durch. Aber nur knapp. Nach dem 2:2 gegen Marokko sichert sich Spanien den Gruppensieg, Portugal ist nach dem 1:1 gegen den Iran Zweiter. Unsere Schnellcheck-Konferenz.

Vorab: Wie war die Ausgangssituation?

Vor der Partie standen Spanien und Portugal mit vier Punkten und jeweils 4:3 Toren an der Tabellenspitze. Auch der Iran (3 Punkte) hatte das Achtelfinale noch im Visier. Marokko war bereits ausgeschieden.

Legte Cristiano Ronaldo wieder einen Blitzstart hin?

Aber ja! Nach Vorarbeit von Joao Mario zieht der Madrilene in der dritten Minute in den Strafraum, lässt einen Gegenspieler stehen und zieht ab, trifft aber nur Irans Schlussmann Beiranvand. Die Portugiesen waren schon in der Aufstellung offensiv ausgerichtet. Vor allem Ronaldo bekam allerdings nicht die erhofften präzisen Anspiele. In der 35. Minute – wohl auch Ronaldos Ungeduld geschuldet – versuchte der sein Glück mit einem 35-Meter-Distanzschuss.

Der Führungstreffer in Halbzeit eins war dann aber doch einem anderen vergönnt: Quaresma schlenzt den Ball mit dem rechten Außenriss ins lange Eck (45.). Ein echter Hingucker.

Und was machten die Spanier gegen Marokko?

Zunächst lief alles wie erwartet. Die Spanier setzten auf Ballbesitz und Kombinationen. Die Marokkaner hielten mit großer Einsatzbereitschaft und Härte dagegen. Und plötzlich führte der Außenseiter. Ein Missverständnis zwischen den Routiniers Iniesta und Sergio Ramos nutzte Khalid Boutaib (14.) für die Führung. Aber Iniesta und Spanien erholten sich schnell. Der Superstar legte quer auf Isco. Trockener Abschluss. 1:1 (19.). Spanien steht zwischenzeitlich an der Tabellenspitze der Gruppe. Aber da sie bis zur Pause nicht nachlegen können und Portugal in Führung geht, zieht der Kontrahent in der Tabelle vorbei.

Wie lief das Fernduell in der zweiten Halbzeit?

Spannend. Die Spanier sind bemüht, aber schaffen es nicht, das marokkanische Abwehrbollwerk zu knacken. Und es kommt noch schlimmer, denn Youssef En-Nesyri trifft für die Afrikaner (81.). Aber dann erzielt Iago Aspas per Hacke das 2:2 (90.). Ein Traumtor. Allerdings wird es erst nach Videobeweis gegeben.

Die Portugiesen verpassen die Entscheidung, als Ronaldo einen Elfmeter verschießt (53.). In der 90. Minute bekommt Cedric den Ball im eigenen Sechszehner von Azmoun an den Arm geköpft. Der nächste Videobeweis steht an, und es gibt Elfmeter für den Iran. Ansarifard tritt an und trifft. Kurz darauf noch eine Großchance für den Iran, aber Amiri schießt ans Außennetz. Der Abpfiff rettet die Portugiesen, die allerdings den Gruppensieg doch noch den Spaniern überlassen müssen.

Wie war die TV-Übertragung?

Für das ZDF kommentierte Claudia Neumann. Ihre Beurteilung von Portugal stimmte: „Die sind hier als Minimalist unterwegs.“ Auf ZDF Info begleitete Bela Rethy gewohnt routiniert.

Und was passierte in den Spielen am Nachmittag?

Uruguay verpasste den Russen den ersten Dämpfer. Souverän mit 3:0 setzten sich die Südamerikaner durch und holten den Gruppensieg vor den Russen. Uruguay trifft nun auf Portugal, die Russen spielen gegen Spanien.

Unbedeutend war das Parallelspiel, da bereits vor der Partie Saudi-Arabien und Ägypten ausgeschieden waren. Einen Höhepunkt gab es aber dennoch. Ägyptens Torwart Essam El-Hadary schrieb Geschichte. Mit 45 Jahren ist er jetzt der älteste WM-Spieler. Die 1:2-Niederlage konnte er aber trotz starker Leistung nicht verhindern.