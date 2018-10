Schnellcheck-Konferenz zum DFB-Pokal: Kein Tag für Überraschungen

Kassel. Erster langer Pokal-Abend in der Woche. Acht Spiele der zweiten Runde fanden am Dienstag statt, darunter zwei Bundesliga-Duelle, mäßige Spannung und nein, keine echte Überraschung. Die Schnellcheck-Konferenz zum DFB-Pokal, Teil eins.

Ging denn was beim Außenseiter namens Rödinghausen im Duell gegen den großen FC Bayern?

Er hatte auf jeden Fall sein Erfolgserlebnis, der Regionalligist aus Ostwestfalen. Und das ging so: Flanke von der rechten Seite, ein gedankenschneller Linus Meyer im Strafraum – und drin war der Ball im Tor des Meisters. In der 50. Minute war das allerdings das 1:2. Die Münchner hatten im nach Osnabrück verlegten Spiel früh durch Sandro Wagner (8.) und Thomas Müller (13.) vorgelegt. Letzterer traf per Foulelfmeter. Renato Sanches vergab kurz darauf bei einem weiteren Strafstoß das 0:3, schoss gegen die Latte.

Da hatte Fußball-Deutschland schon Mitleid mit dem krassen Außenseiter. Machen es die Münchner dieses Mal deutlich, nachdem es in der ersten Runde nur zu einem 1:0-Erfolg beim Viertligisten Drochtersen gereicht hatte? Aber Mitleid hatte man dann später eher mit den Bayern, die trotz Überlegenheit bis zum Ende zittern mussten.

Wie schlugen sich ansonsten die Kleinen im Duell mit den Großen?

Klein hieß gestern noch einmal Viertklassigkeit. Regionalliga eben – neben Rödinghausen war aus der Südwest-Gruppe der SSV Ulm am Start. Die Kategorie „noch kleiner“ kam aus Sachsen. Chemie Leipzig ist Oberliga-Spitzenreiter. Spitze sein nutzte im Pokal aber nichts. Die Partie gegen Zweitligist Paderborn war nach 28 Minuten entschieden. Zu diesem Zeitpunkt führten die Gäste bereits 2:0. Endstand: 3:0.

Noch deutlicher machte es der in der Bundesliga so gebeutelte Aufsteiger Fortuna Düsseldorf. In Ulm gab es ein 5:1. Der aus Kiel gekommene Marvin Ducksch traf – und tut das damit weiter nur im Pokal für die Rheinländer.

Gab es trotzdem einen Glücksmoment für die Kleinen?

Ja – und zwar trotz der klaren Niederlage für den SSV Ulm. Denn tatsächlich, die Spatzen lagen in Führung. Weil sie wach waren, als die Fortunen noch schliefen. Eine Balleroberung in der Hälfte des Gegners, eine leicht abgefälschte Bogenlampe von der Strafraum-Grenze – 1:0 durch Ardian Morina. Richtig besonders wurde das aber erst, weil die Partie bei diesem Treffer gerade 13 Sekunden alt war.

Ein Derby gab es in dieser zweiten Runde ja auch. Allerdings wurde Hannover gegen Wolfsburg mit dem Hashtag #kein Derby beworben. Warum das?

Die Erklärung ist zumindest für Hannover-Fans ganz einfach: Das einzig wahre Niedersachsen-Derby ist das Spiel 96 gegen Eintracht Braunschweig. So war das Match gegen die Wölfe nur ein Niedersachsen-Duell. Übrigens: Die Eintracht ist jetzt Letzter in der 3. Liga. Das dürfte vielleicht für etwas Freude sorgen. Denn gegen Wolfsburg war für Hannover Endstation. In einem – nett ausgedrückt – sehr mäßigen Spiel gewann das Team von Trainer Bruno Labbadia 2:0 durch Tore von Admir Mehmedi und Wout Weghorst. Insgesamt war es aber ein absolut enttäuschendes Niedersachsen-Derby. Pardon: Duell.

Warum hatten die Fans im Wolfsburger Block weiße Maleranzüge an?

Diese sollten wohl mit den ganz in weiß spielenden Wolfsburger Akteuren korrespondieren – und waren farblos wie das gesamte Spiel. Frisch gestrichen war der Auswärtsblock hinterher jedenfalls nicht.

Es gab ja noch ein Bundesliga-Duell. Wer war stärker: Augsburg oder Mainz?

An einem Tag mit sonst nur einem Heimsieg könnte man meinen, dass die Reise nach Augsburg für die Mainzer ein Vorteil sein könnte. Und so sah es lange auch aus. Bis zur 87. Minute führten die 05er 2:1 und hatten bis dahin alle Tore geschossen. Erst Philipp Mwene zur Führung, dann Stefan Bell per Eigentor zum Ausgleich und schließlich Robin Quaison. In der 87. Minute kam dann allerdings Michael Gregoritsch und machte noch den Ausgleich. Und in der Verlängerung war es schließlich Caiuby, der die Partie drehte.

Wie war die Übertragung des Pokalabends im TV?

Acht Spiele im Pokal, das hieß natürlich: zweimal Vierer-Konferenz bei Sky. Wir haben dabei erfahren, dass die Konferenz-Moderatoren im Studio viel Spaß haben. Sagen sie jedenfalls. Und erzählen, dass sie sich gegenseitig auf den Arm nehmen. Beispielsweise, wenn irgendwo Verlängerung droht. Dann werden dem betroffenen Kollegen Plakate vor die Nase gehalten mit der Aufschrift? Richtig: „Verlängerung“. Wir vermuten: Bei Elfmeterschießen kommt dann das Elfmeterschießen-Nummerngirl.