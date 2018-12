Schnellcheck-Konferenz zur Bundesliga: Bruchlandung des BVB in Düsseldorf

Kassel. Es weihnachtet, doch die Fußball-Bundesliga kennt keine Ruh’. Der Ball rollt am 16. Spieltag mitten in der Woche.

War auch kein Problem: Weiß waren kurz vor den Festtagen nur der Ball und einige Trikots. Die Spielflächen? Schneefrei! Der Spitzenreiter rutschte trotzdem aus. Die Schnellcheck-Konferenz:

Egal bei welchem Wetter, Dortmund hat in der Bundesliga noch nicht verloren. Blieb das so?

Bei Aufsteiger Düsseldorf dürfte das ja eigentlich kein Problem gewesen sein. Und es ging auch gleich gut los: Knapp 16 Minuten waren gespielt, da sprang Marco Reus der Ball an der Strafraumkante vor die Füße. Ein Schuss, ein Tor – kein Jubel. Weil Mario Götze im Abseits stand und Torhüter Michael Rensing ins Blickfeld hüpfte.

Und weil Sky mit Zweitnamen ja „Die Expertenrunde“ heißt, durften alle was dazu sagen. Dietmar Hamann: „Ich finde nicht, dass man das abpfeifen muss.“ Kommentator Wolff-Christoph Fuss war mit der Einschätzung nicht zufrieden. Also muss Ex-Schiri Markus Merk ran: „Ganz klar Abseits.“ Schon besser, fand Fuß.

Und wie fand der BVB das Ganze?

Nicht so gut. Und Düsseldorf hat ja noch diesen Favoriten-Schreck: Dodi Lukebakio. Gegen Bayern drei Tore. Und was da geklappt hat, kann ja auch gegen den BVB klappen. Langer Ball, der junge Belgier ist schneller als Manuel Akanji – 1:0 für Düsseldorf (22.). Das fand die Fortuna schon schön. Noch schöner war allerdings das 2:0 durch Jean Zimmer (56.). Von der rechten Strafraumkante einfach mal abgezogen – und der Ball landete wunderbar im linken Winkel. Rumms. Dortmund hat aber auch noch diesen Einwechsel-Schreck: Paco Alcacer. Der kam in der 60. Minute und traf in der 81. Half aber nicht mehr. Der BVB kann doch noch verlieren.

Was machte der Sommer mitten im Winter?

Den Gladbacher Borussia-Park erwärmen. Das schafft nur ein Sommer, der in Gladbach Yann heißt und das Tor hütet bei Sonne, Regen und Schnee. Dieser Sommer sorgte für die Szene des Abends. In der 5. Minute nämlich hatte Nürnberg praktisch bereits das 1:0 erzielt. Der Schuss von Alexander Fuchs war an der Unterkante der Latte gelandet. Das aufspringende Leder musste Adam Zrelak nur mit dem Kopf über die Linie drücken. Doch irgendwo kam plötzlich der Sommer her. Hatte schon am Boden gelegen. War plötzlich wieder aufgesprungen. Boxte dem verdutzten Nürnberger den Ball vor der Nase weg. Und erwärmte die Herzen der Fans.

Denen wurde kurz vor der Pause aber trotzdem kalt. Ihr Team bekam einen umstrittenen Foulelfmeter. Nach allerlei Diskussionen trat Thorgan Hazard an, lupfte das Leder lässig flatternd – über die Latte. Merke: Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.

Dann war Hazard also so etwas wie das Väterchen Frost von Gladbach?

Aber nein. Die zweite Halbzeit war keine zwei Minuten alt, da ließ der Belgier die Temperaturen wieder steigen. Die Borussia tat, was sie so gut kann: Sie spielte einen Konter. An dessen Ende hielt Hazard den Fuß hin – 1:0. Alles war wieder gut für die Gastgeber, zumal Alassane Pléa in der 86. Minute den Endstand herstellt. Sie ahnen es: ein Konter.

Gab es denn schon vorgezogene Geschenke?

Seit gestern wissen wir zumindest: Schießt Berlins Ondrej Duda in dieser Saison acht Tore, bekommt er von Mitspieler Salomon Kalou eine Rolex. Gestern machte er gegen Augsburg zumindest schon mal den siebten Treffer. Weil aber Martin Hinteregger für Augsburg die Führung erzielt hatte, Mathew Leckie den Ausgleich, dann Duda eben die Führung und am Ende Ja-Cheol Koo das 2:2, reichte das siebte Tor nur für einen Punkt.

Bleibt noch der Blick nach Wolfsburg. Was war da los?

Der nächste Wolfsburger Sieg war los. Gegen Stuttgart sorgten Josuha Guilavogui und Wout Weghorst für den vierten Dreier aus den vergangenen fünf Spielen. Weihnachten kann kommen.

Wie war die Konferenz des ersten Spieltag-Teils im TV?

Vor allem in Berlin ging es schon richtig weihnachtlich zu. Die Kameras fingen eine festliche Choreo in der Fankurve ein. Die Spieler schenkten den Zuschauern Tor um Tor. Und Sky-Reporter Hansi Küpper übte schon fleißig Gedichte-Aufsagen. Nach dem Tor des Augsburgers Ja-Cheol Koo reimte er: „Heja, Heja Südkorea.“ Darauf einen schwedischen Glühwein.