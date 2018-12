Schnellcheck-Konferenz zur Champions League: Liverpool weiter, BVB Gruppensieger 

Kassel. Wir schreiben an solchen Champions-League-Abenden ja normalerweise von den deutschen Teams. Aber was ist schon normal, wenn der FC Liverpool an der Anfield Road ums Weiterkommen in diesem Fußball-Wettbewerb spielt.

Und dann noch Jürgen Klopp der Trainer ist. Eine Schnellcheck-Konferenz mit etwas anderem Fokus:

In Gruppe C war ja noch fast alles möglich. Für den FC Liverpool war sogar alles möglich. Wie ging es aus?

Hätte Belgrad gegen Paris gewonnen und Liverpool gegen Neapel verloren – die Reds wären sogar noch Tabellenletzter geworden. Doch jetzt Schluss mit diesem Konjunktiv. Dieser Fall war ohnehin schnell vom Tisch, weil Paris in Belgrad seinen Job machte. Neunte Minute: Kylian Mbappé auf Edinson Cavani – 1:0. 40. Minute: Mbappé auf Neymar, der macht den Robben – nur von der anderen Seite – täuscht im Strafraum dreimal den Schuss an, und als er wirklich schießt, ist der Ball drin.

So weit so gut. Und in Liverpool? Da legte Neapel gut los, dann übernahm aber Klopps Pressingmaschine das Geschehen. Der Lohn: das 1:0 nach 34 Minuten. Mo Salah über rechts, spitzer Winkel, gar nicht möglich eigentlich. Aber das ist eben Salah, er schiebt den Ball durch die Beine von David Ospina ins Netz.

Dann geht das Rechnen los. Hinspiel? Neapel gewinnt 1:0. Rückspiel? Liverpool führt 1:0. Tordifferenz? Beide +2. Und jetzt? Weil Klopps Team insgesamt mehr Tore geschossen hat, wären die Reds weiter.

Wir wollten ja diesen Konjunktiv lassen. War’s das?

Nicht ganz. Rund zehn Minuten nach Wiederanpfiff verkürzte Belgrad durch Marko Gobeljic. Und wenn die Serben noch den Ausgleich gemacht hätten, dann hätten Paris, Liverpool und Neapel neun Punkte gehabt... Ach, Schluss damit. Passierte nicht. Marquinhos traf zum 3:1 für Paris, Mbappé zum 4:1. Und Liverpool? Die Engländer drückten, drängten, hatten Chancen, trafen aber nicht. Klopp hatte vorher gesagt, Anfield müsse helfen. Und Anfield half. Es blieb beim 1:0. Liverpool ist weiter!

In der Dortmunder Gruppe ging es ja nicht mehr um alles. Aber noch um Platz eins. Half Brügge dem BVB?

Zunächst einmal musste die Borussia ja auch gewinnen. Und gleichzeitig kam die Frage auf: Ist hier überhaupt Borussia drin, wo Borussia draufsteht? Trainer Lucien Favre hatte gleich neun Spieler im Vergleich zum Derbysieg gegen Schalke ausgetauscht. Und trotzdem ging alles gut. Nach 15 Minuten gab es diese Kombination: Achraf Hakimi auf Christian Pulisic, der legt quer, Raphael Guerreiro steht bereit und trifft zur Führung. Der Portugiese schnürte noch den Doppelpack (88.). Job erledigt.

Dann ging der Blick nach Brügge. Da durfte Atletico Madrid gleichzeitig nicht gewinnen – und schon wäre der BVB Gruppensieger. Und es war ein sehr leerer Blick, der da nach Brügge ging. Denn es passierte einfach nichts. Und das war gut für Dortmund. 0:0 am Ende. Gruppensieg!

Gibt es eigentlich Fußballspiele, die die Welt nicht unbedingt braucht?

Gut, ganz so hart wollen wir das jetzt nicht sagen. Für Schalke-Fans hatte die sportlich bedeutungslose Partie gegen Moskau zumindest nostalgischen Wert. Ihr Ex-Kapitän war schließlich da. Benedikt Höwedes bekam den Abschied, der ihm bei seinem unfreiwilligen Abgang in der Vorsaison verwehrt worden war. Als der Verteidiger nach dem Abpfiff vor der Nordkurve stand, die ihm „ein Leben lang“ sang, da flossen Tränen. Da stellte sich Gänsehaut ein. Und da lautete die Antwort dann doch: Natürlich braucht die Welt auch solche Spiele.

Okay, aber wie ging dieses Spiel denn aus?

Ach so, fast vergessen. Schalke stand ja als Gruppenzweiter fest. Es war also irgendwie bedeutungslos in der Arena. Entsprechend boten die Gastgeber eine B-Elf auf, aus der sich Außenverteidiger Hamza Mendyl, am Samstag noch Aushilfsstürmer, noch früh verletzt abmeldete. Immerhin gaben mit Benjamin Goller und Ahmed Kutucu zwei Nachwuchsspieler ihr Profidebüt. Zur Pause stand es passend 0:0. Nach 90 Minuten 0:0. Und beim Abpfiff? 1:0 für Schalke. Alessandro Schöpf belohnte eine bei aller Bedeutungslosigkeit unterhaltsame zweite Hälfte mit dem Siegtor.

Noch ein ganz kurzer Blick auf die TV-Übertragung. Wie war die so bei Sky?

Sechs Spiele in der Konferenz. Und einer fällt mal wieder auf. Die Partie Brügge gegen Atletico kommentierte Jörg Dahlmann. Der sagte dann so Sachen wie: „Brügge ist richtig gut in die Saison gestartet, dann haben sie aber keinen Blumentopf mehr gewonnen. Und wenn, dann waren Disteln drin. Dahlmann kommentiert zwar Königsklasse. Vom Witze-Level war das aber eher Regionalliga Südwest. Hat er ja auch mal gemacht.