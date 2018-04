Schnellcheck: Kovac trifft im Finale auf den Zukünftigen

Pokal-Halbfinale, zweiter Teil. Einen torreichen Fußballabend wie am Tag zuvor bieten der FC Schalke und Einracht Frankfurt nicht gerade. Einen Sieger gibt es trotzdem – ist ja DFB-Pokal. Und der zweite Finalist nach dem FC Bayern heißt Frankfurt.

Weil Luka Jovic nämlich in der 75. Minute für die Südhessen das Tor des Abends erzielt. Somit trifft Trainer Niko Kovac in Berlin auf seinen zukünftigen Verein. Irre.

Unser Schnellcheck:

Gibt es vor der Partie schon Gänsehaut-Momente?

Aber hallo. Was die Schalker Fans gesanglich und choreografisch bieten, ist aller Ehren wert. Jedem neutralen Fußball-Fan überläuft es da heiß und kalt. Gut möglich, dass der königsblaue Anhang von einer Meldung beflügelt wird. Demnach hat sich der Vertrag von Trainer Domenico Tedesco dank der jüngsten Erfolge automatisch um zwei Jahre bis 2021 verlängert. Dazu der Auftrieb aus dem Derby: Das sollten doch die richtigen Muntermacher für dieses Halbfinale sein, oder?

Na dann, wie viel Schwung steckt in diesem Halbfinale?

Die Ausgangslage sieht so aus: Hier die Breite-Brust-Schalker, dort die Südhessen, die die jüngste 1:4-Klatsche gegen Leverkusen und das Bobic-Bayern-Kovac-Theater verarbeiten müssen. Klare Sache also? Denkste! Beide Teams gehen engagiert zu Werke. Tempo und Einsatz stimmen. Aber die Kontrahenten neutralisieren sich im Mittelfeld. Zudem leisten sich beide Mannschaften reihenweise Fehler. Es mangelt an Ideen. Erst in der 32. und 33. Minute gibt es zwei Hallo-wach-Momente, als Eintracht-Kapitän David Abraham einen Schuss von Leon Goretzka um ein Haar ins eigene Tor abfälscht. Dann die anschließende Ecke, Kopfball Guido Burgstaller, Glanzparade von Frankfurts Torwart Lukas Hradecky. Mehr hat die erste Hälfte nicht zu bieten.

Läuft an diesem Abend alles auf Verlängerung und Elfmeterschießen hinaus?

Drücken wir es positiv aus: Beide Abwehrreihen leisten weiterhin hervorragende Arbeit. Was zur Folge hat, dass die fast 62 000 Zuschauer in der ausverkauften Veltins-Arena eine verdammt zähe Begegnung erleben. Aber, Überraschung, es kommt zu Torraumszenen. Wahnsinn. Erst scheitern Burgstaller (67.) und kurz danach Konopljanka an Hradecky, dann fällt die Führung – allerdings für die Gäste. Nach einem Eckball von de Guzmann bugsiert Luka Jovic den Ball mit der Hacke irgendwie ins Schalker Tor (75.). 1:0 Frankfurt. Keine Verlängerung. Und die Eintracht fährt wieder nach Berlin.

Gibt es einen Aufreger des Abends?

Einen? Schiedsrichter Robert Hartmann zeigt Frankfurts Gelson Fernandes nach Videobeweis die Rote Karte. Der Schweizer steht da gerade mal 33 Sekunden auf dem Platz – und ist fürs Finale gesperrt. Pech. Dann wird’s erst richtig hektisch. In der dritten Minute der Nachspielzeit trifft Schalkes Franco di Santo zum Ausgleich. Nein, doch nicht. Hartmann hat zuvor ein Handspiel des Argentiniers gesehen. Da hat der Unparteiische aber ganz genau hingeguckt.

Bewirbt sich jemand für den Titel Hingucker des Abends?

Ja. Benjamin Stambouli. Der Schalker überzeugt mit seiner Stutzenbelüftung – ein paar Schnitten in der Rückseite der Socken. Fraglich allerdings, ob das zum Trend wird.

Eine Frage darf nicht fehlen: Wie schlägt sich Steffen Simon am Mikrofon?

Unterhaltsam. Beispiel? In Minute 33 sagt er: „Herzlich willkommen im Spiel, Schalker Offensive.“ Später macht er Parallelen zwischen Leon Goretzka und dessen künftigem Trainer beim FC Bayern, Niko Kovac, aus: „Goretzka kann die Partie gleich als Vorstellungsgespräch nutzen.“