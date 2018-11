Schnellcheck: Löws Jungs machen Lust auf mehr

Länderspielzeit in Leipzig. Deutschland gegen Russland – ein Fußball-Testspiel. Aber in einem Jahr, in dem die Nationalelf zuvor erst drei magere Siege feiern durfte, ist jede Partie eine Bewährungsprobe. Und die meistert das deutsche Team beim 3:0 (3:0)-Sieg mit Bravour. Unser Schnellcheck.

Vorab: Ließ Joachim Löw wie bei der 1:2-Niederlage gegen Frankreich die Jungen Wilden wieder los?

Aber hallo. Der Bundestrainer setzte mit seiner Startelf sogar noch einen oben drauf. Ohne Mats Hummels. Ohne Thomas Müller. Dafür mit Youngstern wie Kai Havertz und Thilo Kehrer. Löw setzte auf die Jugend – und schon wie in Paris auf viel Tempo in der Offensive. Genauer gesagt auf das Turbo-Trio Timo Werner, Serge Gnabry und Leroy Sané. Nur zwei Spieler in der Startformation waren älter als 25 Jahre: Torwart Manuel Neuer (32) und Jonas Hector (28).

Und wie legte die junge Truppe in Leipzig los?

Sie machte das, was sie sollte. Tempo. Und so dauerte es nur acht Minuten, bis die Fans in Leipzig das erste Mal jubelten: Kehrer spielt den Steilpass. Gnabry legt quer. Und Sané trifft. Herrlich gespielt. Sein erstes Länderspieltor. Die Nationalelf spielte weiter erfrischend und mutig nach vorn. Sané verpasste (12., 23.) das 2:0. Besser machte es Niklas Süle: Antonio Rüdiger verlängert einen Kimmich-Eckball. Süle nimmt den Ball an und schiebt diesen in die rechte Ecke (25.). Das nächste Premierentor – auch der Innenverteidiger trifft zum ersten Mal im DFB-Dress. Und die Jungen Wilden machten weiter. Startelf-Debütant Havertz zerlegte mit seinem Pass in die Tiefe die russische Abwehr. Gnabry trifft eiskalt (40.). 3:0. Halbzeit.

Ging es so schwungvoll in der zweiten Hälfte weiter?

Leider nein. Die Russen wurden stärker und spielten plötzlich mit. Aleksey Ionov schoss knapp vorbei (49.). Nach einer russischen Ecke musste Hector auf der Linie klären (55.). Und die deutsche Elf? Die gönnte sich eine schöpferische Pause, vergaß aber, wieder loszulegen. Allerdings verteidigten die Russen nun auch kompakter. Die Partie bekam immer mehr den Testspiel-Charakter – auch aufgrund der vielen Wechsel, die den Spielfluss störten und irgendwann einfach nur noch nervten.

Was fiel sonst noch auf in Leipzig?

Die teilweise schwachen Auftritte der Nationalelf scheinen sich auf die Zuschauerzahlen auszuwirken. Im Stadion blieben für ein Länderspiel einige Plätze frei. Trotz begeisternder deutscher ersten Hälfte sagte RTL-Kommentator Marco Hagemann früh im Spiel: „Das ist hier wie in der Oper und hat mit Fußball-Stimmung nichts zu tun.“ Aber in der zweiten Hälfte legte das Publikum zu, da schwappte sogar die Welle durchs Stadion.

Welche Rückschlüsse gibt es für das entscheidende Spiel in der Nations League?

Schwierige Frage. Zunächst dürfen wir uns über den erfrischenden Auftritt des DFB-Teams in Halbzeit eins freuen. Diese Offensive macht Lust auf mehr – auch auf das Spiel gegen die Niederlande am Montag (20.45 Uhr/ARD). Aber die Russen – immerhin WM-Viertelfinalist – waren nicht in Topbesetzung angetreten und damit kein echter Gradmesser. Schließlich wurde die deutsche Abwehr kaum gefordert. Und in der eigenen Defensive ließen die Russen im ersten Durchgang den Deutschen viel Platz. Eins ist klar: Am Montag wird’s schwieriger.

Wie war denn die TV-Übertragung?

Es war ein Testspiel, das heißt, RTL war an der Reihe. Mit Hagemann hat der Sender einen erfahrenen Länderspiel-Kommentator. Er war informativ und erzeugte schöne Bilder: „Manuel Neuer ist der Herbergsvater dieser jungen Truppe.“ Seine Jungs machten dem Torwart an diesem Abend keinen Ärger. Ganz im Gegenteil.