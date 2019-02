Schnellcheck: Schalke verpasst die Überraschung

Bundesligist verliert nach 2:1 noch 2:3 gegen Manchester

+ © Ina Fassbe nder/dpa Der bittere Moment: Manchesters Raheem Sterling (rechts) überwindet Schalkes Torwart Ralf Fährmann zum 3:2-Endstand. In der Bildmitte: Bastian Oczipka. © Ina Fassbe nder/dpa

Kassel. Schalke 04 gegen Manchester City – oder auch: Königsblau gegen Himmelblau. Lange sah es so aus, als sollte der Gast aus dem Mutterland des Fußballs im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League sein blaues Wunder erleben. Erst in der Schlussphase schaffte Manchester noch in Unterzahl die Wende und siegte 3:2 (1:2).