Schnellcheck zum 0:0 des FC Bayern in Liverpool: Titanic ist kein schlechtes Omen

This is Anfield. An einem Schild mit dieser Aufschrift müssen die Spieler auf dem Weg ins Stadion in Liverpool vorbei. Es soll Respekt einflößen.

Doch die Fußballer des FC Bayern München machten wohl einfach die Augen zu. Im Hinspiel des Achtelfinal-Krachers in der Champions League beim FC Liverpool erspielten sie sich eine gute Ausgangslage. Unser Schnellcheck:

Bayerns Wackelabwehr gegen Liverpools Notverteidigung – was hält besser?

Es war ja eine der zentralen Fragen vorab: Hält Münchens zuletzt öfter mal unsichere Viererkette gegen Liverpools Tempoangriff um Mo Salah, Sadio Mané und Roberto Firmino? Und wie schlägt sich das letzte defensive Aufgebot von Jürgen Klopps Reds gegen die Bayern? Abwehrchef Virgil van Dijk fehlte ja gesperrt. Zudem fielen auch Joe Gomez und Dejan Lovren aus. Eine erste Erkenntnis zur Pause: Beide halten ganz gut stand. 0:0.

Waren die Torhüter denn wirklich so wenig gefordert?

Bayerns Manuel Neuer war zu Beginn wahrscheinlich der Spieler mit den meisten Ballkontakten. Das lag jetzt nicht an den vielen Chancen des FC Liverpool. Es lag aber am Dauerdruck der Engländer. Wie von Klopps Teams gewohnt, wurde da gepresst, dass jede Hebamme richtig stolz gewesen wäre. Die Bayern wollten keine langen Bälle schlagen und sich spielerisch befreien. Dafür nutzten sie ihren Torwart – was ab und zu dann aber auch mal richtig eng wurde.

Ab der 12. Minute nahm die Partie einen ersten Anlauf: Weiter Ball von Jordan Henderson, Salah stielt sich davon, bekommt aber nur die Fußspitze dran. Gegenzug: Serge Gnabry flankt scharf, Joel Matip testet seinen eigenen Torhüter, der zu seinem Glück gar nicht ausweichen kann. 16. Minute: Mané links vorbei, Kingsley Coman ans Außennetz. Sky- Experte Dietmar Hamann merkt anerkennend an: „Die Bayern haben das Publikum ruhiggestellt.“

Blieben die Zuschauer denn auch ruhig?

Also zwischenzeitlich waren im TV sogar die Gesänge der Münchner Anhänger zu hören. Das lag auch daran, dass Salahs Kopfball aus fünf Metern vorbeiging (24.) und Mané frei aus der Drehung vorbeischoss (33.). Liverpools Klasse war schon zu erkennen. Wenn mal Tempo aufgenommen wurde, gab’s eigentlich keine faire Möglichkeit mehr, das zu verteidigen. Wie in der 40. Minute, als Salah per Hacke in den Lauf von Firmino legte, Kimmich orientierungslos im Strafraum stand, Matip die Hereingabe aber knapp vorbeischob.

Die Bayern übernachteten im Hotel Titanic – ein schlechtes Omen?

Es dauerte bei der Titanic ja auch – aber am Ende sank sie dann doch. Die Bayern machten es besser. Weil sie über 90 Minuten stark verteidigten, weil sie über die gesamte Spielzeit die Taktik nicht verloren. In der zweiten Halbzeit kam nicht mehr viel von den Münchnern. Aber Liverpool erspielte sich ebenfalls kaum mal eine gute Chance. Und so stand am Ende das, was vorher wohl kaum jemand erwartet hatte: ein 0:0. Ein intensives, das den Bayern sicher besser gefällt.

Wie war die TV-Übertragung bei Sky?

Anfield ist ja für viele Dinge bekannt. Dazu zählt auch, dass die Zuschauer vorher immer „You’ll never walk alone“ singen. Das taten sie auch vor diesem Spiel. Das taten sie auch, als gerade die Hymne der Königsklasse lief. Zu hören war nur diese kein bisschen. Kommentator Wolff-Christoph Fuss merkte an: „Anfield singt gegen die Champions-League-Hymne an und gewinnt. Frühes 1:0.“

Als Joshua Kimmich später auf dem Feld behandelt werden musste, merkte Fuss an: „Kimmich angeschlagen, aber Müller-Wohlfahrt löst das mit seinen Handflächen.“ Wir sagen: Herr Fuss, Arbeitsnachweis erbracht.