Schnellcheck zur Champions League: 0:7 – Klatsche statt Wunder für Schalke

Kassel – Aus deutscher Sicht hatte es mit den Champions-League-Wundern in diesem Achtelfinale bislang ja nicht so gut geklappt.

Dass Schalke das nicht ändern würde, war schnell klar. Außerdem war noch der letzte aktuelle Titelträger im Einsatz. Unser Schnellcheck:

Wie lange hoffte Schalke denn auf die Überraschung in Manchester?

Eine halbe Stunde ungefähr. Wobei: Mitte der ersten Halbzeit hatten die Schalker genau 19 Prozent Ballbesitz. Dass das jetzt nicht immer Einfluss auf das Ergebnis haben muss, ist klar. Kann es aber. Manchester City war von Beginn an deutlich überlegen. Dass es in dieser 23. Minute noch 0:0 stand, war nur Glück. Das änderte sich aber.

Glück aufgebraucht?

Absolut. Das 0:1 fiel in der 35. Minute. Sergio Aguero verwandelte einen Strafstoß in Panenka-Manier. Allerdings war dieser Elfmeter höchst umstritten. Jeffrey Bruma hatte Bernardo Silva im Strafraum zwar mit dem Körper gestoppt. Das sah aber mehr nach ganz normalem Körperkontakt aus.

Danach brachen alle Dämme. Das 0:2 nur drei Minuten später: Raheem Sterling legte per Hacke auf Aguero ab, der traf ins kurze Eck. Dem vorausgegangen waren lange Diskussionen und der Videobeweis. Stand Sterling im Abseits? Schiri Clement Turpin entschied: kein Abseits.

Weiter ging es so: 0:3 Leroy Sané (42.), 0:4 Sterling (58.), 0:5 Silva (71.), 0:6 Phil Foden (78.), 0:7 Gabriel Jesus (84.). Puhh. Ende. Aus. Und jeder Schalker war wahrscheinlich froh, als die Partie endlich vorbei war.

Ein amtierender Champions-League-Sieger war ja noch dabei. Ist er das immer noch?

Titelverteidiger Real Madrid ist raus. Aber Cristiano Ronaldo spielt ja gar nicht mehr bei Real Madrid, sondern bei Juventus Turin. Die Italiener hatten das Hinspiel gegen Atletico Madrid 0:2 verloren. Aber was macht das schon, wenn man König Cristiano hat?

Gar nichts. Ronaldo per Kopf (27.), Ronaldo per Kopf (49.), Ronaldo per Strafstoß (86.). Und bei Real alle so: Können wir neben Zinédine Zidane auch Ronaldo wiederhaben? Bitte.

Kurz noch ein Blick auf die TV-Übertragung bei Sky. Wie war’s?

Frank Buschmann kommentierte das Debakel der Schalker. Er sagte kurz vor Schluss: „Das ist hier wie auf der Kirmes beim Autoscooter, wenn du dich nur im Kreis drehst.“ Und das war gut beschrieben.