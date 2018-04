Schnellcheck zur Champions League: Bitter, bitterer, Bayern München

Kassel. Die schwarze Bestie empfängt das weiße Ballett, Bayern München öffnet die Türen der Allianz Arena für Real Madrid. Halbfinal-Hinspiel. Champions League. Viel mehr Fußball-Klassiker geht nicht. Viel mehr Fußball-Klasse auch nicht. Unser Schnellcheck:

Wie groß waren die Münchner Sorgen dieses Mal?

Im Viertelfinale vergangene Saison waren einige Schlüsselspieler nicht fit. Robert Lewandowski, Mats Hummels und Jérome Boateng zum Beispiel. Solche Sorgen hatten die Bayern dieses Mal nicht. Zumindest nicht vor der Partie. Das änderte sich schnell. Für Arjen Robben ging es nach fünf Minuten nicht weiter. Bei Boateng war nach 32 Minuten Schluss. Bei beiden sah es nach einer Muskelverletzung aus. Bitter.

Wie verlief das 25. Duell beider Teams im europäischen Wettbewerb?

Gerade hingesetzt, da konnte der Zuschauer fast schon zum Jubeln aufspringen. Etwa 20 Sekunden sind gespielt, da legt Lewandowksi in den Strafraum, Thomas Müller trifft den Ball und das leere Tor nicht.

Danach war zunächst vor allem das angesagt: Taktik, hohes Pressing, schnelle Fehler. Es war das erwartet abwartende Duell im Hinspiel. Allen war klar: Das wird hier nicht in 90 Minuten entschieden. Der Weg ins Finale ist mindestens 180 Minuten lang.

So waren die Höhepunkte rar – bis zur 28. Minute. Da kontern die Bayern. James spielt einen Traumpass auf Joshua Kimmich. Und der trifft aus spitzem Winkel. Was Madrids Torwart Keylor Navas da allerdings macht? Gut aussehen auf jeden Fall nicht.

Real war merklich geschockt. Franck Ribéry muss das 2:0 erzielen (34.), der Ball springt aber zu weit weg. Alles im Griff? Eigentlich. Aber in der 44. Minute fällt der Ball Reals Marcelo vor den starken linken Fuß, der zieht aus 16 Metern ab – flach unten rechts schlägt es ein. So schön wie unverdient zu diesem Zeitpunkt.

Doch nach der Pause wurde es noch bitterer für die Bayern. Reals Trainer Zinédine Zidane bringt Marco Asensio. Und der vollendet einen Konter zum 1:2 aus Münchner Sicht (57.).

Bayern machte weiter, erspielte sich Chance um Chance, verzweifelte aber an Abwehrbeinen, an sich selbst, sogar an Madrids Torwart Navas. Irgendwann wirkten sie zermürbt, verzweifelt. Als wollten sie sagen: Wir sind doch die bessere Mannschaft hier. Warum? Half aber nicht. An diesem Abend war der Superlativ des Wortes „bitter“ Bayern München. Und nun braucht der Deutsche Meister zwei Tore in Madrid.

Wie machte sich Schiedsrichter Björn Kuipers?

Auch auf ihn waren die Augen gerichtet. Denn nicht erst durch die fragwürdige Elfmeterentscheidung für Real im Viertelfinale gegen Turin war der Vorwurf laut geworden, Madrid würde in der Champions League bevorzugt behandelt. Die Bayern kennen das noch aus dem Vorjahr.

Der Niederländer machte aber einen guten Job, lag in den kniffligen Situationen im Strafraum richtig. Die Gelbe Karte ließ er nur zu lange in der Tasche. Zumindest Madrids Daniel Carvajal hätte sich diese schon früh verdient. Übrigens: Mit Kuipers hatten die Bayern in der Königsklasse noch nie verloren. Diese Serie ist nun vorbei.

Hatten die Bayern Cristiano Ronaldo im Griff?

Fünf von sechs Toren hatte der Portugiese im vergangenen Jahr in zwei Duellen erzielt. An diesem Abend blieb er weitestgehend blass. Einmal zeigte er die Schwalbe. Dann traf er nach einem Handspiel. Ein flehender Blick. Mehr nicht.

Wie war die Übertragung im ZDF?

Man möchte Kommentator Béla Réthy den Grundkurs in „Betonung“ ans Herz legen. Réthy ging mit der Stimme schon hoch, als sich die Münchner mit dem Ball aus der eigenen Hälfte in Richtung des gegnerischen Strafraums aufmachten. Besser war da Moderator Oliver Welke. Angesichts des 25. Duells der Teams rief er die Silberhochzeit aus. Keine glückliche Ehe. Einer ist am Ende immer traurig. Gestern gingen die Münchner geknickt vom Platz.