Schnellcheck zur Europa League: Frankfurt wahrt Chance aufs Finale

Kassel – Halbfinale in der Europa League – und Eintracht Frankfurt ist dabei. Was selbst für die Fans des Fußball-Bundesligisten wahrscheinlich immer noch wie ein Traum klingt, ist Wirklichkeit.

Und wenn die Hessen international antreten, dann ist immer was los. So auch im Hinspiel gegen Chelsea London. Unser Schnellcheck zum 1:1-Unentschieden in Frankfurt.

Gleich vorweg: Wie war die Choreografie?

Was haben wir nicht alles schon gesehen in dieser Europa-League-Saison? Bei jedem Heimspiel übertrafen sich die Eintracht-Anhänger noch einmal selbst. Gegen Chelsea entrollten sie nun eine riesige Blockfahne, auf der die Wappen der Frankfurter Fangruppen zu sehen waren. Sie wirkte wie eine überdimensionale Kutte, in deren Mitte ein Adler und die Worte „Dem Schönen, Wahren, Guten“ zu sehen waren. Wer sich in Frankfurt ein wenig auskennt, der weiß, dass diese Worte auch an der Front der Alten Oper zu lesen sind. Das hatte schon etwas von Champions League.

Hielt das Spiel, was die Anhänger vormachten?

Langweilig wird es mit Frankfurt international selten. Da wird gerannt, so weit die Füße tragen. Und nach einer zehnminütigen Abtastphase legte die Eintracht wieder los, schnürte die Engländer zeitweise ein. Die Folge: das 1:0. Im Mittelfeld gewannen die Hessen den Ball. Jovic raus auf Kostic. Flanke Kostic, Kopfball Jovic. Führung (23.). Ein toller Treffer als Gesamtkunstwerk.

Die Frankfurter legten nach, trafen aber nicht mehr. Und in den letzten fünf Minuten der ersten Hälfte wirkten sie dann etwas müde. Chelsea zog das Tempo an, hatte Chancen. Eine davon nutzte schließlich Pedro zum Ausgleich. Nach einer Ecke bekam der Spanier den Ball im Strafraum, legte ihn sich einmal zur Seite, zog ab – und drin (45.). Die Pause kam ein wenig zu spät aus Sicht der Eintracht.

Erholten sich die Hessen in der Pause wieder?

Nicht wirklich. Nach der Pause kannte das Spiel nur noch einen Weg – und das war der, an dessen Ende Frankfurts Torwart Kevin Trapp stand. Olivier Giroud, der starke Ruben Loftus-Cheek, der eingewechselte Eden Hazard – sie alle versuchten es, trafen aber nicht. Und die Eintracht, sie verteidigte zumindest mit allem, was sie hat. Der erste Entlastungs-Angriff? In Minute 77. Das sagt einiges. Doch die Frankfurter hatten sich noch etwas Kraft für den Schlussspurt aufgespart. Ein Kopfball von David Abraham – knapp vorbei. Ein Tänzchen von Danny da Costa – Abseits. Jetzt kam von Chelsea nicht mehr viel. Und so war es am Ende ein gerechtes 1:1. Frankfurt wahrt so die Chance auf das Finale.

Gab es einen Aufreger?

Also ein Foulspiel in der 19. Minute führte schon zu einer lebhaften Diskussion unter den Redaktionskollegen. Frankfurts Sebastian Rode lief im höchsten Tempo an der Außenbahn entlang und wurde vom Dänen Andreas Christensen mit einer heftigen Grätsche gestoppt. Rode konnte weiterspielen, und es gab Gelb für den Übeltäter.

Wie künstlerisch wertvoll war die Übertragung bei RTL?

Wir haben ja die Choreographie zu Spielbeginn angesprochen. Ins Bild passten auch die Kommentare von Reporter Marco Hagemann. Er stellte treffend fest: „Die Eintracht ist wie Ajax – nur in der Europa League.“ Dem ist nichts hinzuzufügen.

Wie verlief das zweite Halbfinale?

Die Paarung: Arsenal London gegen Valencia. Die Spanier gingen früh durch Mouctar Diakhaby in Führung (11.). Ein Doppelschlag von Alexandre Lacazette (18. und 26.) drehte das Spiel. Pierre-Emerick Aubameyang machte den Deckel drauf (90.). 3:1.