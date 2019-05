Schnellcheck zur Relegation: Friedrich trifft, Union Berlin lässt Stuttgart zittern

Kassel – Der Herausforderer heißt Union Berlin. Auch wenn es nicht um eine Titelverteidigung geht.

Der VfB Stuttgart versucht in der Relegation vielmehr, seinen Platz in der Fußball-Bundesliga zu verteidigen. Ein erster Schritt wurde gegen den Zweitligisten gestern zuhause beim 2:2 (1:1) im Hinspiel verpasst. Unser Schnellcheck:

Gleich rein ins Spiel: Wer war die bessere Mannschaft?

Die erste Hälfte hatte so einen ganz typischen Verlauf. In der mit 60 000 Zuschauern ausverkaufen Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart begannen die Berliner verhalten, fast ein wenig beeindruckt von der Atmosphäre. Der VfB war überlegen – allerdings ohne größere Möglichkeiten.

Nach 20 Minuten hatten dann auch die Eisernen aus der Hauptstadt reingefunden und gleich die bis dahin beste Chance des Spiels. Auf der rechten Seite lässt Suleiman Abdullahi zwei Stuttgarter stehen, flankt scharf in die Mitte, Sebastian Andersson kommt ran, Ron-Robert Zieler pariert klasse.

Nahm die Partie nun Tempo auf?

Vor allem einer nahm Tempo auf: 42. Minute, Anastasios Donis kann laufen. Schnell laufen. Der Grieche mit dem schönen Namen startet in der eigenen Hälfte und stoppt erst am gegnerischen Strafraum wieder ab, schaut einmal hoch, legt zurück und der ewige Stuttgarter Christian Gentner grätscht den Ball zur Führung ins Netz. Aber mindestens 80 Prozent dieses Treffers gehören Donis, der Dynamitstange auf zwei Beinen, wie ihn Eurosport-Kommentator Robby Hunke nach diesem tollen Lauf tauft.

Und dann?

Dann dauert es genau 87 Sekunden, bis Union Berlin alles wieder auf Anfang stellt. Vom Anpfiff weg: Pass, Pass, Pass, ein langer Ball, Andersson gewinnt das Kopfballduell, Abdullahi lässt Emiliano Insua aussteigen und Zieler keine Chance. Ausgleich. Und ein ganz wichtiges Auswärtstor für Berlin.

Rein in die zweite Hälfte: Was fiel auf?

Mario Gomez wird eingewechselt. Und das ist jetzt kein Spaß: Gomez schnappt sich in der 51. Minute den Ball und läuft allen davon, schließt aus 16 Metern ab – der in Kassel geborene Union-Innenverteidiger Marvin Friedrich fälscht unglücklich ab – und der Ball kullert ins Tor. Wieder ist der VfB vorn.

Wie lange hielt das 2:1?

Bis zum Schluss? Nein, dieser Abend hatte noch eine besondere Geschichte. 68. Minute, Ecke von Christopher Trimmel. Im Strafraum steht einer ganz frei: Marvin Friedrich. Der 23-Jährige hat Zeit und Platz für einen Kopfball ganz alter Schule – er steht in der Luft, Schultern und Rücken nach hinten, dann schnellt der Kopf nach vorn. Drin. 2:2. Eine tolle Ausgangsposition fürs Rückspiel am Montag.

Wie war die Übertragung im Eurosport Player?

Unterschiedliche TV-Anbieter braucht kein Mensch, Eurosport-Kommentator Hunke dagegen schon. Erfrischend locker, was der abfeuerte. Kostprobe gefällig? „Da wird jetzt etwas höher gestresst im Spielaufbau.“ Und als vier Stuttgarter vor einem Freistoß um den Ball herumstehen, weiß Hunke: „Das wird hier auf ganz hoher Regierungsebene diskutiert.“ Ganz ungezwungen, ziemlich angenehm, dieser Hunke.