Schock für die Reds: WM-Aus für Liverpool-Star

Der FC Liverpool muss im Rückspiel der Champions League auf einen wichtigen Akteur verzichten. Auch die englische Nationalmannschaft betrifft das.

Liverpool - Die englische Nationalmannschaft muss bei der Weltmeisterschaft in Russland auf Alex Oxlade-Chamberlain verzichten. Der Mittelfeldspieler vom FC Liverpool zog sich am Dienstag im Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen die AS Rom (5:2) eine schwere Bänderverletzung im rechten Knie zu. Dies sei gleichbedeutend mit dem Saison-Aus, teilte der FC Liverpool von Trainer Jürgen Klopp am Mittwoch auf seiner Internetseite mit.

Oxlade-Chamberlain war im Heimspiel gegen die Italiener bereits nach 18 Minuten verletzt vom Platz getragen worden. Er solle ein Reha-Programm absolvieren und in der kommenden Saison fit zurückkehren, hieß es von den Reds weiter.

"Absolut am Boden zerstört, dass ich diese Verletzung zu so einer entscheidenden Phase in der Saison erlitten habe", teilte Oxlade-Chamberlain über die Sozialen Medien mit: "Aber all dies verblasst im Vergleich zu dem, wie die Familie des Liverpool-Fans fühlen muss, der vor dem Spiel gegen Rom schwer verletzt wurde."

dpa