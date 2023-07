Schock in der Nachspielzeit: Deutschland verliert nach spätem Gegentor gegen Kolumbien

Von: Maximilian Bülau

Teilen

Ein klares Foul: Kolumbiens Torhüterin Catalina Perez bringt hier Lena Oberdorf zu Fall. Die Szene führt zum Elfmeter, den Alexandra Popp zum Ausgleich nutzt. Doch am Ende stolperten die deutschen Frauen dennoch. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Es sollte schon der entscheidende Schritt Richtung Achtelfinale werden. Stattdessen wurde es absolute Schwerstarbeit mit einem ernüchternden Ende.

Deutschlands Fußballfrauen haben die erste Niederlage in einer WM-Gruppenphase seit 1995 einstecken müssen (damals 2:3 gegen Schweden). Nach dem 1:2 gegen Kolumbien wurde das vorzeitige Erreichen des Achtelfinals verpasst – der Schnellcheck.

Kolumbien wurde gefürchtet für seine Härte. Wurde es unfair?

Kann man so nicht sagen. Die Südamerikanerinnen waren unbequem in den Zweikämpfen, sehr robust und zogen vor allem in der Schlussphase unter Druck auch viele Fouls – was noch ein Thema sein wird. Das blieb aber überwiegend im Rahmen. Drei Gelbe Karten waren es am Ende gegen die Kolumbianerinnen, die stark verteidigten. Beispielhaft eine Szene in der 68. Minute: Jule Brand ist auf dem rechten Flügel durch, kann dann aber gar nicht so schnell gucken, wie plötzlich drei Gegenspielerinnen um sie herum sind.

Fanden die deutschen Frauen denn trotzdem mal einen Weg Richtung Tor?

Im ersten Durchgang selten. Mayra Tatiana Ramirez Ramirez – nein, das doppelte Ramirez ist kein Fehler – hatte die erste gute Gelegenheit für Kolumbien. Nach einer Ecke ging ihr Kopfball knapp vorbei (8.). Die Zielsicherheit änderte sich viele Minuten später, aber dazu später mehr. Es dauerte bis zur 22. Minute, ehe Lina Magull das erste Mal gefährlich wurde für Deutschland. Dann aber gleich so richtig: Aus kurzer Distanz trat die 28-Jährige allerdings über den Ball. Kurz vor der Pause tauchte Alexandra Popp frei am zweiten Pfosten auf, setzte ihren Abschluss aber über das Tor (42.). Da wollte man vor dem Fernseher rufen: Nimm doch den Kopf, nicht den Fuß!

Wann gab es denn den ersten Treffer?

Erst nach der Pause. Und für Kolumbien. Dieses Tor war allerdings traumhaft schön. Die 18 Jahre alte Linda Caicedo ließ im Strafraum Svenja Huth und Sara Däbritz stehen und vollendete wunderbar in den Winkel. Caicedos Geschichte ist bewegend. Sie gilt als Ausnahmetalent, erkrankte mit 15 an Eierstockkrebs. Sie wurde geheilt – und erzielte nun schon ihr zweites Tor bei dieser WM.

Wie fiel dann doch der späte Ausgleich?

Durch einen Elfmeter, aber eben auch durch eine starke Aktion, die dem vorausging. Die weit aufgerückte Lena Oberdorf, ohnehin auffälligste Akteurin im Team, nahm einen schönen Pass von Sara Däbritz – Lea Schüller hatte zudem technisch klasse per Hacke weitergeleitet – auf, wurde dann von Torhüterin Catalina Perez zu Fall gebracht. Das war das Foul, das doch entscheidend bestraft wurde. Natürlich trat Popp an. Die deutsche Torgarantin schoss nicht mit voller Überzeugung in die Mitte. Perez war aber bereits Richtung rechten Pfosten unterwegs. In der 89. Minute stand es 1:1. Und alles sah dann doch nach Schadensbegrenzung aus.

Und dann?

Und dann war es eben doch nichts mit Schadensbegrenzung. Weil die deutsche Mannschaft in der letzten Minute der Nachspielzeit gleich zweimal sehr schlampig verteidigte – und die Südamerikanerinnen das konsequent nutzten. Vor ihren enthusiastischen Fans nutzten sie erst den Raum, die der Gegner ihnen ließ, für einen Konter. Der brachte einen Eckstoß – und dieser Eckstoß das Tor. Manuela Vanegas stieg komplett unbedrängt zum Kopfball hoch und versenkte den Ball zum 1:2.

Wie war die Übertragung im TV?

Im Ersten kommentierte Bernd Schmelzer – und tat das mit viel Empathie. Nach dem Schock in der Nachspielzeit stellte er völlig entgeistert fest: „Das darf doch wohl nicht wahr sein!“ Besser kann man es nicht ausdrücken. Ach so, zur robusten Spielweise der Kolumbianerinnen hatte Schmelzer auch noch was zu sagen. In Hälfte eins merkte er an: „Magull kennt das Stadion eher aus der Froschperspektive, so häufig liegt sie hier am Boden.“ Am Boden – das traf dann auch auf die Bilder nach dem Schlusspfiff zu. Zumindest aus deutscher Sicht. (Frank Ziemke und Maximilian Bülau)