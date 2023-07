Schock in Paris: PSG-Torwart Donnarumma offenbar überfallen und gefesselt

Von: Christoph Wutz

Teilen

Torwart Gianluigi Donnarumma ist überfallen worden. Der PSG-Schlussmann wurde dabei Opfer physischer Gewalt. Jetzt befindet er sich im Krankenhaus.

Paris – Der italienische Fußball-Nationaltorwart Gianluigi Donnarumma hat offenbar eine wahre Schreckensnacht hinter sich. Im Haus des Keepers von Paris Saint-Germain ist eingebrochen worden. Dabei sollen der Europameister von 2021 und seine Freundin gefesselt worden sein. Anschließen mussten sie ins Krankenhaus eingeliefert werden. Wie es Donnarumma jetzt gesundheitlich geht, ist unklar.

Gianluigi Donnarumma Geboren: 25. Februar 1999 (Alter 24 Jahre), Castellammare di Stabia, Italien Position: Torhüter Vertrag bei Paris Saint-Germain bis zum: 30. Juni 2026 Marktwert: 45 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Paris-Keeper Donnarumma wurde in seinem Haus überfallen und gefesselt

Wie das französische Nachrichtenportal Actu17 vermeldete, seien der Torhüter und seine Freundin in der Nacht auf Freitag Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls geworden. Die Tat habe sich demnach im Haus Donnarummas, der kürzlich mit einem Tweet über den FC Bayern Aufsehen erregte, im achten Stadtbezirk von Paris zugetragen.

Einer mit der Angelegenheit vertrauten Quelle zufolge brachen mehrere Personen zunächst die Tür auf und verschafften sich so Zutritt zum Haus des Keepers. Anschließend haben sie das Paar überrascht, gefesselt und nach Informationen der französischen Nachrichtenagentur AFP, die sich auf Ermittlerkreise berief, mit einer Waffe bedroht. Darüber hinaus habe die Verbrecherbande Actu17 zufolge den Hausmeister des Anwesens zwischenzeitlich festgehalten.

PSG-Torhüter Gianluigi Donnarumma ist Opfer eines Raubüberfalls geworden. © Imago / NurPhoto

Schock in Paris: PSG-Torwart Donnarumma nach Raubüberfall im Krankenhaus

Donnarumma und seine Freundin haben sich jedoch nach Informationen von Actu17 um etwa 3.20 Uhr in ein Luxushotel in der Nähe ihres Wohnortes retten können. Das Personal des Hotels habe daraufhin die Polizei alarmiert und sich um das Paar gekümmert, das unter Schock gestanden habe.

Danach seien der 24-jährige Torwart und seine Partnerin, die nach AFP-Angaben unverletzt ist, zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Über den Gesundheitszustand des PSG-Schlussmannes, dessen Team sich unlängst mit Ex-Bayern-Star Lucas Hernandez verstärkte, ist noch nichts Näheres bekannt.

PSG-Torhüter Donnarumma überfallen – Pariser Spezialeinheit ermittelt

Die Täter seien unerkannt entkommen, hieß es weiter. Der Schaden werde auf etwa 500.000 Euro geschätzt. Es seien unter anderem Uhren, Schmuck und Lederwaren aus Donnarummas Besitz gestohlen worden. Jetzt ermittle eine auf organisiertes Verbrechen mit Waffeneinsatz spezialisierte Einheit der Pariser Kriminalpolizei.

Mehrere (inzwischen teils ehemalige) Spieler von PSG sind in der Vergangenheit bereits Opfer von Überfällen geworden. Unter ihnen befinden sich Presnel Kimpembe, Marquinhos, Thiago Silva und Angel Di Maria. Im Januar hatte ein Gericht in Versailles zwei Männer zu Haftstrafen verurteilt, die 2021 in das Haus des brasilianischen Kapitäns Marquinhos eingebrochen waren.

Inzwischen sorgt der Haupstadtklub aber auch anderweitig für Schlagzeilen: Offenbar haben die PSG-Bosse Superstar Kylian Mbappé jetzt ein kurioses Ultimatum gestellt. (wuc/SID/AFP)