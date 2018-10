Drittligist Braunschweig holt Kasseler André Schubert als neuen Trainer

Neuer Trainer in Braunschweig: André Schubert (hier noch als Trainer in Gladbach) übernimmt Drittligist Eintracht Braunschweig.

Drittliga-Schlusslicht Eintracht Braunschweig hat den Kasseler André Schubert als neuen Trainer verpflichtet.

Das gab der Verein am Mittwoch kurz nach der Trennung von dem bisherigen Chefcoach Henrik Pedersen bekannt. Der 47 Jahre alte Schubert trainierte zuletzt Borussia Mönchengladbach in der Fußball-Bundesliga und unterschrieb in Braunschweig einen langfristigen Vertrag bis 2021.

"Ich freue mich sehr auf die Aufgabe bei der Eintracht", sagte Schubert. "Es ist ein großer Traditionsverein mit einem sehr professionellen Umfeld und hervorragenden Bedingungen, der sich momentan in einer schwierigen sportlichen Situation befindet."

Nach dem überraschenden Zweitliga-Abstieg im Mai steht die Eintracht auch in der 3. Liga auf dem letzten Tabellenplatz. Die Angst vor einem weiteren Abstieg bewog den Verein dazu, sich nach nur elf Spielen schon wieder von dem erst im Sommer verpflichteten Dänen Pedersen zu trennen. "Es geht um die sportliche Zukunft des gesamten Vereins und unsere Existenz in der 3. Liga. Für die sportliche Wende wollen wir einen neuen Impuls setzen", sagte Präsident Sebastian Ebel am Mittwoch nach einer Sitzung des Aufsichtsrates. Pedersen wurde genauso wie sein Co-Trainer Enric Vallès Egido beurlaubt.

(dpa)