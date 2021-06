EM: Schweden gegen Slowakei JETZT im Live-Ticker - Bucht der Außenseiter das Achtelfinale?

EM 2021 in St. Petersburg

+ © JOEL MARKLUND/imago-images Schweden mit Emil Forsberg im EM-Duell gegen die Slowakei. © JOEL MARKLUND/imago-images

Schweden und Slowakei kämpfen bei der EM in St. Petersburg um wichtige Punkte fürs Weiterkommen. Den Slowaken reicht ein Sieg fürs Achtelfinale. Der Live-Ticker.

Schweden - Slowakei 0:0 (-:-), Freitag, 15 Uhr

Die Slowakei kann mit einem Sieg gegen Schweden das EM-Achtelfinale klar machen.

Beide Mannschaften hatten im Vorfeld mit Corona-Ausfällen zu kämpfen. Wir begleiten die Partie im Live-Ticker.

Schweden - Slowakei 0:0 (-:-)

Schweden Aufstellung: Olsen - Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson - S. Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg - Berg, Isak Slowakei Aufstellung: Dubravka - Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan - Koscelnik, Kucka, Hrosovsky, Mak - Hamsik, Duda Tore: - Schiedsrichter Daniel Siebert (Berlin)

+++ AKTUALISIEREN +++

30. Minute: Jetzt melden sich auch die Slowaken im gegnerischen Sechzehner mal wieder an. Ein schöner Diagonalball findet links im Strafraum Duda, der direkt in die Mitte spielt. Lindelöf schlägt den Ball aus der Gefahrenzone.

27. Minute: Das war die erste Chance für Schweden. Berg schlägt nach einer Augustinsson-Flanke eine Bogenlampe, setzt aber nach und setzt im Duell mit Torhüter Dubravka zum Kopfball an. Die Slowaken können aber klären.

22. Minute: Die Schweden finden sich gegen die Slowakei in einer komplett anderen Rolle wieder also noch im ersten Spiel. Gegen Spanien konnten sich die Schweden voll auf die Defensive konzentrieren, heute müssen auch im Angriff Lösungen her. Schweden tut sich bislang noch schwer, die slowakische Abwehr in Verlegenheit zu bringen.

16. Minute: Die Schweden sind die spielbestimmende Mannschaft. Im letzten Drittel wird aber das Risiko gescheut, der Respekt vor den slowakischen Kontern ist ihnen deutlich anzumerken. Die Slowakei hat aufgrund der guten Ausgangsposition auch keinen Grund die Offensive zu suchen und legt das Hauptaugenmerk zunächst auf eine stabile Defensive.

13. Minute: Marcus Berg wird nahe der Eckfahne unsanft von Hubucan umgecheckt. Gute Freistoßsituation für Schweden. Larsson bringt den Ball scharf vors Tor, doch die Schweden kommen nicht richtig hin.

7. Minute: Die Schweden setzen sich jetzt in der slowakischen Hälfte fest, mehr als die erste eigene Ecke springt aber nicht heraus.

4. Minute: Schwedens Lindelöf schlägt im Strafraum nach einer Hereingabe von rechts über den Ball. Die erste Ecke des Spiels köpft wieder Kucka aber deutlich über den Kasten. Beide Mannschaften suchen in den ersten Minuten den Weg nach vorne.

3. Minute: Die Slowaken tauchen zum ersten Mal im schwedischen Strafraum auf. Doch Kucka stand bei der Flanke im Abseits. Die Schweden haben über Larsson die erste Abschlusschance, da musste Dubravka im Tor kurz nachfassen.

ANPFIFF: Die Slowakei spielt von in weiß von rechts nach links gegen gelb-blau gekleidete Schweden. Beide Teams sind in diesem Jahr noch ungeschlagen.

Update vom 18. Juni, 14.59 Uhr: Zur Ausgangslage: Die Slowakei kann mit einem Sieg fast schon das Achtelfinale buchen. Schweden darf sich keine Niederlage erlauben, sonst war der Punkt gegen Spanien nicht viel Wert.

Update vom 18. Juni, 14.57 Uhr: Die Nationalhymnen beider Mannschaften ertönen. Gleich kann es in St. Petersburg losgehen.

Update vom 18. Juni, 14.50 Uhr: Für Schweden ist es das zweite Spiel im St. Petersburg Stadion, wo man im Achtelfinale der WM 2018 mit 1:0 über die Schweiz triumphierte. Das goldene Tor erzielte damals der Leipziger Emil Forsberg. Der Offensivspieler kam in dieser Saison für RB Leipzig in 41 Pflichtspielen auf neun Tore und sechs Vorlagen.

EM 2021: Schweden gegen Slowakei im Live-Ticker - Das Achtelfinale winkt

Update vom 18. Juni, 14.45 Uhr: Bei der letzten EM vor fünf Jahren kam die Slowakei ins Achtelfinale und scheiterte dort mit 0:3 an Deutschland. Auch dieses Mal sind die Voraussetzungen für den Einzug in die K.o.-Runde nach dem 2:1 zum Start gegen Polen bestens. Schweden – das seit 2000 an jeder EM-Endrunde teilgenommen hat – schaffte dagegen zuletzt 2004 den Sprung über die Vorrunde hinaus.

EM 2021: Schweden gegen Slowakei im Live-Ticker - Torflaute bei Schweden

Update vom 18. Juni, 14.35 Uhr: Kaum zu glauben, aber wahr: Die Schweden warten seit neun Jahren auf ein selbst erzieltes Tor bei einer Europameisterschaft. Sebastian Larsson erzielte es bei der EM 2012 beim 2:0-Sieg über Frankreich. 2016 war Schwedens einziger Treffer ein Eigentor eines Gegners. Und im ersten Spiel bei der EM 2021 endete ihr erstes Gruppenspiel gegen Spanien torlos. Dürfen die Schweden heute endlich wieder jubeln?

Schweden gegen Slowakei im Live-Ticker: Deutscher Schiedsrichter pfeift zweites EM-Spiel

Update vom 18. Juni, 14.20 Uhr: Die Partie zwischen Schweden und Slowakei wird der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert aus Berlin leiten. Am ersten Spieltag pfiff der Unparteiische bereits das Duell zwischen Schottland und Tschechien (0:2) und kam ohne Gelbe Karte aus.

EM 2021: Schweden gegen Slowakei im Live-Ticker - Schweden-Legionär Hamsik gegen seine Kollegen

Update vom 18. Juni, 14.10 Uhr: Slowakeis Trainer Stefan Tarkovic nimmt nach dem 2:1-Sieg zum Auftakt gegen Polen zwei Wechsel vor. Hrosovsky und Koscelnik verdrängen Hromada und Haraslin auf die Bank.

Polen-Siegtorschütze Skriniar von Inter Mailand soll die Abwehr zusammenhalten, in der Pekarik von Hertha BSC den Rechtsverteidiger gibt. In der Offensive hängt alles an Ex-Nürnberger Mak, Hertha-Profi Duda und allen voran Napoli-Legende Hamsik. Der mittlerweile 33-Jährige ist vor zwei Jahren nach China gewechselt. Im März kehrte der Mann mit dem auffälligen Irokesenschnitt nach Europa zurück - und spielte für den schwedischen Klub IFK Göteborg.

EM 2021: Schweden gegen Slowakei im Live-Ticker - Schweden unverändert

Update vom 18. Juni, 14 Uhr: Die Aufstellungen sind da! Schwedens Trainer Janne Andersson sieht nach dem 0:0 zum Auftakt gegen Spanien keinen Grund für Veränderungen und schickt dieselbe Startelf ins Rennen. Das Tor hütet Robin Olsen, der sein Team gegen Spanien mehrmals vor einem Gegentor bewahrt hatte. Abwehrchef in der Viererkette ist Victor Lindelöf von Manchester United, links hinten verteidigt der Bremer Ludwig Augustinsson.

Im Mittelfeld sollen der früherer Hamburger Albin Ekdal und Leipzigs Emil Forsberg für Impulse sorgen. Das Sturmduo bilden der erfahrene Ex-HSV-Angreifer Marcus Berg (34) und der junge Ex-Dortmunder Alexander Isak (21).

Vorbericht: St. Petersburg - Zum Auftakt des 2. Spieltags in Gruppe E bei der Europameisterschaft* treffen am Freitagnachmittag Schweden* und Slowakei* im russischen St. Petersburg aufeinander. Beide Mannschaften, bei denen sich einige Bundesliga-Stars tummeln, hatten zuletzt mit Corona-Fällen zu kämpfen. Die Schweden wollen nach dem 0:0 gegen Mitfavorit Spanien mehr, die Slowaken können mit einem Sieg schon das Achtelfinale der EM* buchen.

EM 2021: Schweden gegen Slowakei im Live-Ticker - Viele Bundesliga-Stars dabei

Das Problem: Gegen Schweden konnte die Mannschaft um die beiden Bundesliga-Profis Peter Pekarík von Hertha BSC und Ondrej Duda vom 1. FC Köln noch nie gewinnen. Und das soll aus Sicht der Skandinavier auch so bleiben. „Wir haben die Spieler und die Mittel dafür, um die Slowakei zu schlagen“, betonte Mittelfeldspieler Albin Ekdal, einst beim Hamburger SV und inzwischen bei Sampdoria Genua.



Zudem wollen die Skandinavier auch mehr vom Spiel haben als bei der Nullnummer mit gerade mal zwei Chancen gegen Spanien. „Wir haben einen etwas anderen taktischen Ansatz als gegen Spanien. Ich glaube nicht, dass die Slowakei so hoch pressen wird wie Spanien, sodass wir andere Teile unseres Spiels zeigen können“, betonte Trainer Janne Andersson am Donnerstagabend im Stadion von St. Petersburg.

EM 2021: Schweden gegen Slowakei im Live-Ticker - Corona-Fälle bei beiden Teams

Dort hatte zuvor sein Kollege zunächst schlechte Nachrichten zu verkünden gehabt. Verteidiger Denis Vavro und eine Person aus dem Betreuerstab, die nicht namentlich genannt wurde, wurden positiv auf das Coronavirus getestet und mussten sich umgehend Isolation begeben. Man arbeite eng mit den russischen Gesundheitsbehörden zusammen und habe sofort das UEFA-Protokoll angewendet, damit sich das Virus nicht weiter im Team verbreiten könne, versicherte Tarkovic. Er hatte beim 2:1-Auftaktsieg gegen Polen auf einen Einsatz des 25-jährigen Vavro verzichtet.

Ob Andersson nun in der Partie gegen die Slowaken auf den genesenen Dejan Kulusevski verzichtet oder insgesamt größer rotieren lässt - nach Reisetagen vom EM-Camp in Göteborg nach Sevilla, von Sevilla nach Göteborg und von Göteborg nach St. Petersburg - wird sich zeigen. Nicht mal die Spieler wüssten, wer spielen solle, betonte der 58 Jahre alte schwedische Coach. Der 21-Jährige Kulusevski von Juventus Turin könnte das Spiel der Schweden aber noch mal zusätzlich beleben, nachdem eine Corona-Infektion ihn zu einer Pause gezwungen hatte. Ebenso wie Mattias Svanberg, der aber noch nicht einsatzbereit ist.



Die Partie zwischen Schweden und der Slowakei wird live und exklusiv bei MagentaTV gezeigt*, in unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts. (ck/dpa) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA