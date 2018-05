Schwedens Trainer: Deutsche Mannschaft „bestes Team der Welt“

Für Gruppengegner Schweden zählt Deutschland bei der WM in Russland zu den ganz klaren Turnierfavoriten.

Stockholm - Für Gruppengegner Schweden zählt Deutschland bei der WM in Russland zu den ganz klaren Turnierfavoriten. „Deutschland ist ein echt schwerer Gegner, in meinen Augen sind sie das beste Team der Welt“, sagte Trainer Janne Andersson der Deutschen Presse-Agentur. „Deutschland kann Spieler und Taktik tauschen und sie haben es dann immer noch in sich“, sagte Andersson. Für den 55-Jährigen sind neben der DFB-Elf Spanien, Frankreich, Argentinien und Brasilien die Anwärter auf den WM-Titel.

In Gruppe F ist Schweden mit RB Leipzigs Emil Forsberg als stärkstem Spieler der zweite Gruppengegner der deutschen Nationalmannschaft. Den vorläufigen WM-Kader gibt Andersson am Dienstagabend bekannt.

dpa