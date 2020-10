Serge Gnabry: Bayern-Star positiv auf Corona getestet - Instagram-Bild lässt Fragen offen

Der FC Bayern München hat einen prominenten Corona-Fall: Serge Gnabry wurde positiv getestet. Dabei postete er am Montag noch ein Bild auf Instagram.

Serge Gnabry ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Der Star des FC Bayern München befindet sich in Quarantäne.

Update vom 21. Oktober 2020, 6.43 Uhr: Nach Einschätzung des Virologen Jonas Schmidt-Chanasit kann der Champions-League-Auftakt des FC Bayern München gegen Atlético Madrid trotz der Corona-Infektion von Serge Gnabry stattfinden. „Mit einer regelmäßigen Testung, jeden Tag, kann man ausschließen, dass dort ein infektiöser Spieler teilnimmt. So lange alle negativ bleiben, kann man mit einer täglichen Testung ausschließen, dass dort Infektionen stattfinden“, sagte Schmidt-Chanasit vom Hamburger Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin dem Sender Sky.

Auf die Frage, ob nicht bereits weitere Spieler angesteckt worden sein könnten, sagte er: „Nein, das wäre sozusagen dann auch sehr früh zu detektieren.“ Natürlich könne einer der Spieler noch in der Inkubationszeit sein, aber eine Ansteckung anderer könne man durch einen negativen PCR-Test eindeutig ausschließen. Man habe dann ein nicht geringes Zeitfenster, in dem man sich frei bewegen und an einem Spiel teilnehmen könne. „Das kann aber durchaus sein, das einer der Kontaktpersonen nach dem Spiel positiv getestet werden kann“, sagte der Wissenschaftler.

Corona: Serge Gnabry positiv getestet: Fällt Champions League Spiel aus?

Update vom 20. Oktober, 22.25 Uhr: Corona-Fall beim FC Bayern München - das Schreckensszenario ist eingetreten. Serge Gnabry wurde positiv getestet. Und nun?

Am Mittwochabend sollen die Bayern gegen Atletico Madrid in der Champions League spielen. Die Ausgangssituation: Positive Corona-Tests innerhalb des Teams führen nicht zwangsläufig zu Spielabsagen. Stehen mindestens 13 Spieler zur Verfügung, muss das Spiel am geplanten Termin ausgetragen werden. Wenn aber die Quarantäne durch die Behörden für die gesamte Mannschaft angeordnet würde, wäre das nicht mehr möglich.

FC Bayern München: Positiver Corona-Test bei Serge Gnabry - Atletico-Spiel wird wohl stattfinden

Update vom 20. Oktober, 21.10 Uhr: Serge Gnabry hat Corona - und seine Bayern sollen nur einen Tag später in der Champions League gegen Atletico Madrid antreten. Wie soll das gehen?

Laut Spox-Reporter Kerry Hau wird das erste Spiel der CL-Gruppenphase stattfinden. Davon gehe man aktuell zumindest beim FCB aus. Am Mittwochvormittag soll gestestet werden, ob es beim FC Bayern weitere Corona-Fälle gibt.

Zum Thema #Gnabry: Beim #FCBayern geht man Stand jetzt davon aus, dass das Spiel gegen #Atlético stattfindet. Für morgen Vormittag ist noch eine Testrunde angesetzt, die Klarheit schaffen soll, ob weitere Spieler/Staffmitglieder infiziert sind. #COVIDー19 #FCBATM #UCL — Kerry Hau (@kerry_hau) October 20, 2020

Serge Gnabry: Bayern-Star positiv auf Coronavirus getestet - am Montag postete er noch ein Bild aus einem Restaurant

Erstmeldung vom 20. Oktober, 20.06 Uhr: München - Beunruhigende Nachrichten vom FC Bayern München: Serge Gnabry wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Das teilte der Klub am Dienstagabend mit. Dem DFB-Star gehe es gut, aktuell befindet er sich in häuslicher Quarantäne.

Serge Gnabry ist positiv auf COVID-19 getestet worden. Dem Offensivspieler des FC Bayern geht es gut. Er befindet sich in häuslicher Quarantäne.



Mehr teilte der FC Bayern München zunächst nicht mit. Die Roten sind am Mittwochabend in der Champions League gefordert, Atletico Madrid tritt zum Kracher in der Allianz Arena an. Kann das Spiel stattfinden? Dazu gibt es aktuell noch keine Einschätzungen. Allerdings: Zuletzt wurde beispielsweise Hoffenheims Torjäger Andrej Kramaric positiv getestet - die Partie gegen Dortmund fand statt.

Gnabry ist nach Ilkay Gündogan der zweite deutsche Nationalspieler, der positiv getestet wurde. Pikant: Erst gestern postete der Offensivmann des FC Bayern ein Foto von sich auf Instagram.

Dabei sieht man ihn an einem Esstisch sitzen - vermutlich in einem Restaurant. Ob es sich dabei um ein aktuelles Bild handelt, ist aber unklar. Dazu schrieb Gnabry: „Let me enjoy my food in peace“ - „Lass‘ mich in Ruhe mein Essen genießen.“ (akl) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

