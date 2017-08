Löw muss in kommenden Quali-Spielen auf Gnabry verzichten

Serge Gnabry wird in den möglicherweise entscheidenden WM-Qualifikationsspielen in Tschechien und gegen Norwegen nicht zur Verfügung stehen.

Stuttgart - Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am späten Dienstagabend mit. Der Hoffenheimer laboriert an einer Kapselverletzung im linken oberen Sprunggelenk.

Gnabry ist am späten Dienstagabend aus dem Teamhotel der deutschen Fußball- Nationalmannschaft in Stuttgart abgereist. Das gab der DFB bekannt. Bundestrainer Joachim Löw hatte zuvor am Abend bei der ersten Trainingseinheit in Stuttgart auf den Offensivmann verzichten müssen. Der Rest des 24-köpfigen Kaders war im Amateurstadion von Bundesligist VfB Stuttgart dabei.

DFB-Team fehlen noch zwei Siege für die direkte Qualifikation

Weltmeister Deutschland führt seine Gruppe C mit der Maximalausbeute von 18 Punkten souverän an. Mit zwei Siegen am Freitag in Prag und am Montag in Stuttgart (jeweils 20.45 Uhr/RTL) kann das DFB-Team die Qualifikation für Russland 2018 vorzeitig perfekt machen, sofern "Verfolger" Nordirland (13 Punkte) in San Marino oder gegen Tschechien nicht gewinnt.

Löw verzichtet zum Auftakt des WM-Jahres noch auf Kapitän Manuel Neuer, dessen Münchner Mitspieler Jerome Boateng und Mario Götze. Auch deren Weltmeister-Kollegen Benedikt Höwedes, Shkodran Mustafi und André Schürrle (verletzt) sowie Leroy Sané stehen nicht im Kader, dem noch 17 der 21 Confed-Cup-Sieger angehören.

Ilkay Gündogan und Julian Weigl haben nach Verletzungen noch kein Pflichtspiel für ihre Klubs bestritten und müssen ebenso passen wie Rekonvaleszent Marco Reus.

sid