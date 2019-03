Serge Gnabry: Löws neuer Lieblingsschüler

Sie verstehen sich: Bundestrainer Joachim Löw (links) hat in Serge Gnabry vom FC Bayern München einen Spieler, der immer an sich arbeitet und offensiv wie defensiv wichtig ist.

Kassel – Serge Gnabry ist einer dieser Fußballer, bei denen man meint, sei seien schon ewig dabei. Und dann googelt man den Namen und sagt erstaunt in die Runde: „Der ist ja erst 23 Jahre alt.“

Mit 23 debütierte Miroslav Klose – immerhin deutscher Rekordtorschütze – beim DFB und hatte gerade den Sprung von den Amateuren beim 1. FC Kaiserslautern zur Ersten geschafft. Gnabry spielte schon für Arsenal London und West Bromwich in der Premier League, in der Bundesliga für Werder Bremen, die TSG Hoffenheim und nun die Bayern. Überall erzielte er Tore. Überall ordnete er sich unter.

Das heißt: Er tat es da, wo er es musste. So wie jetzt eben bei der deutschen Nationalmannschaft. Doch nicht nur Bundestrainer Joachim Löw hat gemerkt, dass er an dem Stuttgarter mit deutscher Mutter und Vater von der Elfenbeinküste nicht vorbeikommt. Ebenso wie sein Vereinscoach Niko Kovac.

Gnabry arbeitet. An sich und für die Mannschaft. Das ist eine seiner Qualitäten. Beim 0:0 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League in diesem Jahr gegen den FC Liverpool war der 23-Jährige zwar auf dem Papier ein Rechtsaußen. Aber Gnabry führte Zweikämpfe in der eigenen Hälfte, lief Löcher zu und verteidigte mit der Mannschaft. Er ist nicht dieser Zauberer, der sich für andere Dinge zu schade ist. Und trotzdem kann er für magische Momente sorgen.

So wie beim 2:0 gegen die Niederlande am Sonntag. Gnabry erzielte schon zweimal das Tor des Monats – im September 2016 und Dezember 2017. Dieser Treffer könnte ebenfalls in die Auswahl kommen. Wie sonst Vereinskollege Arjen Robben – ein Niederländer – zog er nach innen und ließ dabei den derzeit vielleicht besten Abwehrspieler der Welt, Virgil van Dijk, stehen. Der Abschluss landete im rechten Winkel. Die Süddeutsche Zeitung hob noch einmal hervor, dass Gnabry dieses Tor erzielte, ohne überhaupt zu schauen, wo er hinschießt.

Gnabrys Gesamtpaket ist etwas Besonderes. Bei seinem Debüt in der englischen Premier League war er gerade einmal 17 Jahre alt. Warum er schon so früh dort spielen konnte, zeigt er gerade eindrucksvoll. Er ist schnell, kräftig, durchsetzungsfähig und zudem mit einem wuchtigen Abschluss gesegnet. Wo sein Sturmpartner vom Sonntag, Leroy Sané, noch einen Haken schlägt, da läuft Gnabry einfach geradeaus und dem Gegenspieler davon.

Es sind auch diese unterschiedlichen Spielweisen, die sich ergänzen. Gnabry, der Arbeiter. Sané, der auch mal stehen bleibt. Gnabry, der eher Bodenständige. Sané, der gern auffällt. Zusammen passt es. Und die beiden werden jede Abwehrreihe so vor Probleme stellen.

Gnabry zugute kommt dabei, dass Löw ihn anders als im Verein nicht auf den Außen, sondern mehr im Zentrum aufbot. Das liegt dem 23-Jährigen mehr. Und gefällt ihm auch besser, wie er selbst schon betonte. Der Bundestrainer hat mit seinem System mit zwei Spitzen am Sonntag überrascht. Positiv. Auch weil er in Gnabry wohl so etwas wie einen neuen Lieblingsschüler gefunden hat, mit dem er unterschiedliche Dinge anstellen kann.

Das alles passiert zum Leidwesen von Timo Werner. Der Leipziger saß am Sonntag nur auf der Bank. Und eigentlich war er doch die große Hoffnung im DFB-Angriff.