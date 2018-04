Verletzungspech in Hoffenheim: Gnabry fällt für die WM aus

Serge Gnabry muss wegen eines Muskelbündelrisses im Adduktorenbereich wochenlang pausieren. Der Hoffenheimer verpasst damit auch die WM in Russland.

Sinsheim - Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry von 1899 Hoffenheim muss nach einem erlittenen Muskelbündelriss im Adduktorenbereich gegen Hannover 96 am Freitagabend (3:1) seine Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme begraben. Gnabry (22), der zur neuen Saison zu Bayern München zurückkehren soll, hat in 21 Bundesligaspielen für 1899 zehn Treffer erzielt. Gegen Hannover musste er in der 20. Minute ausgewechselt werden.

Auch Kerem Demirbay, der nach 60 Minuten vom Platz ging, muss das Saison-Aus bei den Kraichgauern verkraften. Er erlitt einen Kapseleinriss im rechten Sprunggelenk.

sid